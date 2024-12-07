Электропоезда стоимостью 142 миллиарда. Пражские советники одобрили гигантский тендер

Городские советники утвердили намерение и условия тендера, и в четверг состоится голосование по этому вопросу. Советники Среднечешского края, который является главным заказчиком контракта, также утвердят условия в четверг.



Запланированный тендер должен обеспечить работу поездов на линиях Пражского интегрированного транспорта в Праге и Среднечешском крае с конца 2029 года до конца 2059 года. Необходимые новые электропоезда повышенной вместимости, называемые EMU 400, будут приобретены перевозчиком, участвующим в тендере. Первоначально должно быть закуплено 60 из них, с возможностью приобретения еще шести в связи с повышенным пассажирским спросом, а контракт предусматривает возможность приобретения еще до 67 транспортных средств в течение 30-летнего срока действия контракта.



Прага и Среднечешский край являются соучредителями, а край, который является главным заказчиком, будет отвечать за проведение конкурса. По словам Петра Томчика, директора Пражского управления интегрированного транспорта, расходы по контракту будут разделены примерно поровну между регионом и столицей.



Томчик также сообщил, что теперь тендер должен быть одобрен депутатами городского совета Праги и депутатами совета Среднечешского края, что должно произойти в четверг. После этого необходимо будет подготовить контрактную документацию и договорные документы, поэтому, согласно утверждению директора, тендер будет объявлен в конце января следующего года. Продолжительность проведения оценивается заказчиками в одиннадцать-тринадцать месяцев, добавил директор.





В конце ноября компания ČD объявила, что вынуждена отменить внутренний тендер на закупку поездов на сумму 42 миллиарда крон, который она выиграла во время своего участия. По словам государственного перевозчика, причина заключалась в том, что столица до сих пор не определила требования к закупаемым поездам. Томчик в то время отрицал это и говорил, что причиной отмены стало, наоборот, то, что технические характеристики поездов были опубликованы, а предложение Чешских железных дорог им не соответствовало.



Объявление тендера Прагой и регионом было отложено по сравнению с первоначальными планами, но, по мнению Томчика, ясно, что переход на новый контракт в 2030 году в любом случае должен быть постепенным из-за ограниченного количества поездов, которые производители могут поставить сразу.