План борьбы с коррупцией: как правительство изменит правила игры?

Так называемый план действий является вторым из документов, определяющих концепцию правительства по борьбе с коррупцией на 2023-2026 годы. Период следующих двух лет специфичен тем, что после осенних выборов следующего года будет сформировано новое правительство с пока неизвестными антикоррупционными приоритетами.





«Учитывая прошлый опыт и, в частности, требования Европейской комиссии, необходимо, чтобы промежуточный период был охвачен по крайней мере концептуальным документом предыдущего правительства, который будет реализовываться до формирования нового правительства», — пояснили в Министерстве юстиции, которое представляет перечень действий. Незаконодательные антикоррупционные меры, адресованные будущему правительству, по словам авторов, носят неоспоримый характер и основаны на международных обязательствах Чешской Республики.





План действий разделен на четыре области приоритетов: эффективные и независимые органы государственной власти, прозрачность и открытый доступ к информации, экономичное использование государственной собственности и развитие гражданского общества.



В число задач входит, например, утверждение закона о регулировании лоббистской деятельности и сопутствующего ему закона о внесении изменений. «Следует подчеркнуть, что публикация обоих предложений в Сборнике законов и международных договоров в срок до 30 июня 2025 года связана с выделением около 3,25 миллиарда крон в рамках Национального плана восстановления», — отметили разработчики. Поэтому Министерство юстиции намерено с начала года интенсивно продолжать подготовку к созданию реестра лоббистов.



Минюст отвечает и за ряд других задач, предусмотренных планом. Он намерен представить новый этический кодекс, который будет применяться к сотрудникам органов государственного управления, состоящим в трудовых отношениях в соответствии с Трудовым кодексом. Министерство также хочет заказать анализ феномена так называемой «вращающейся двери», то есть перехода государственных служащих в частный сектор и обратно, и на основе его результатов рассмотреть возможность внесения поправок в Закон о конфликте интересов. Также планирует повысить эффективность защиты информаторов за счет создания более удобной веб-формы для подачи заявлений.



В задачи Министерства регионального развития входит утверждение поправки к Закону о государственных закупках и представление основной программы по рекодификации территориального планирования. Правительственная канцелярия должна заручиться политической поддержкой, необходимой для завершения законодательного процесса по поправке, расширяющей аудиторские полномочия Высшего аудиторского управления на государственные предприятия, фонды, организации по уплате взносов, компании медицинского страхования, Чешское телевидение, Чешское радио и Чешский национальный банк.



Министерство финансов должно получить одобрение законопроекта об управлении и контроле над государственными финансами. Национальное спортивное агентство представит Концепцию развития спорта на 2026-2030 годы, в которой также будут рассмотрены вопросы предотвращения коррупции в спорте.