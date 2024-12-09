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Электронные сигареты в Чехии существенно подорожают

Новости 420on
11 декабря 2024
10:00
387
Долгое время электронные сигареты представляли собой не только менее вредную, но и значительно более дешевую альтернативу классическим сигаретам и табаку. В следующем году они станут дороже. Речь идет о наполнителях для электронных сигарет, точнее испарителях. Правительство ввело для них потребительский налог после принятия пакета консолидации, а с Нового года налог вырастет вдвое. Для 10-миллилитровой электронной сигареты это будет означать повышение цены примерно на 30 крон.
«Эта альтернатива по-прежнему будет доступна и дешевле традиционных сигарет, несмотря на ежегодное повышение налога на потребление. Но разница в ценах не будет такой большой, как до сих пор», — сказал Йозеф Гох, владелец интернет-магазина ecigarko.cz.

Акцизный сбор на сменные картриджи для электронных сигарет, в том числе одноразовые, в настоящее время составляет 2,50 кроны за миллилитр. Со следующего года этот налог увеличится до 5 крон за миллилитр.

После добавления налога на добавленную стоимость это означает увеличение цены примерно на 30 крон до 130 крон за 10-миллилитровый наполнитель.

Альтернативы в виде электронных сигарет, никотиновых пакетиков и других никотиновых продуктов были освобождены от акцизного сбора до этого года. Однако из-за необходимости заткнуть дыру в государственном бюджете правительство решило присоединиться к большинству стран ЕС, которые также ввели налог на эти более здоровые альтернативы сигаретам и сигарам.

С января также будет повышен налог на нагретый табак для электронных сигарет. «По сравнению с классическими сигаретами, он будет расти быстрее, на 15%», — сказал экономист Богумил Трампота.

В обоих случаях это увеличит цену упаковки или коробки примерно на 5 крон. Для классических сигарет потребительский налог, включая НДС, составит примерно три четверти цены.

Однако общее налогообложение горячего табака останется значительно ниже по сравнению с классическим табаком. Коробка нагретого табака также дешевле, ее стоимость составляет около 130 крон, тогда как, например, сигареты Marlboro Gold продаются за 164 крон.

Темпы роста, конечно, также будут зависеть от деловой политики продавцов. От них зависит, отразят ли они налог лишь частично или, наоборот, сделают его удорожающим.

В конце октября Министерство финансов собрало 600 миллионов крон налога на потребление, связанного с табачными изделиями. По словам пресс-секретаря Минфина, это больше, чем первоначально предполагалось. Склонность потребителей к альтернативам известна.

В Финляндии и Литве самый высокий потребительский налог на электронные сигареты в Европейском союзе, он в три раза выше, чем в Чехии. Это следует из сравнения производителя Hangsen Group.

С другой стороны, десять стран ЕС еще не ввели акцизный налог на сигареты, включая Словакию и Австрию. Там преобладает мнение, что курильщиков лучше мотивировать употреблять альтернативные продукты, которые не оказывают такого влияния на их здоровье, поскольку не производят вредных смол и такого количества никотина.

«Большое количество курильщиков приспособятся к постепенному повышению цен. Но с политической точки зрения это проблема. Значительное повышение налогов не будет популярным, а курильщики составляют более пятой части избирателей», — прокомментировал ситуацию в Чехии экономист XTB Павел Петерка.

Производители отмечают, что скачок цен может привести к расширению теневой экономики или нелегальному и опасному для здоровья производству.
Чехия сигареты налоги
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