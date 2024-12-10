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Сенат принял поправку, направленную на устранение трудностей с оцифровкой строительных процедур

Новости и статьи
12 декабря 2024
16:30
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Она позволит строительным органам до 2028 года использовать свои системы управления строительством, которые они применяли до июльского запуска цифровизации, что даст строителям возможность представлять проектную документацию в цифровом виде. Поправка теперь будет передана на подпись президенту.
Строители и чиновники испытывают трудности с цифровыми системами управления строительством с момента их запуска в июле. Проблемы, возникшие в конце сентября, привели к увольнению тогдашнего вице-премьера по цифровизации и министра регионального развития Ивана Бартоша из правительства и последующему уходу его партии в оппозицию.

В октябре правительство решило объявить новый тендер на создание цифровой системы. В то же время оно разрешило временно использовать первоначальные схемы вместе с теми, что были запущены этим летом, что и призвано ввести в действие поправки. Новая система должна быть введена в эксплуатацию не позднее начала 2028 года.

Сенатор Адела Шипова задалась вопросом о том, что «обходной путь» для процедуры строительства должен длиться три года. 

«Мне жаль, что эта работа, пусть и несовершенная, была сметена с повестки дня поправкой», — сказала она. Министр транспорта Мартин Купка (ODS), выступая от имени авторов поправки, заявил, что оцифрованные системы имеют серьезные недостатки и не соответствуют требованиям закона о строительстве и конкурсной документации. По его словам, хранение проектной документации в виде данных должно заработать с пятницы.

Согласно заявлению Купки, трехлетний переходный период должен дать государству уверенность в том, что оно получит правильно оформленный тендерный инструмент, который ни у кого не вызовет сомнений. Министр регионального развития Петр Кулханек (от STAN) сказал, что закон дает однозначную правовую уверенность строителям и заинтересованным властям в том, что даже если они работают вне запущенной системы, они не нарушают закон.

Дата запуска была определена на основе экспертного анализа. 

«Мы готовы завершить работу над тендерной документацией», — сказал министр, добавив, что он хотел бы действовать в согласии со всеми партиями в Палате представителей, чтобы будущее правительство могло запустить контракт.

Поправка предусматривает два переходных периода. Первый продлится до середины следующего года и будет применяться для целей планирования землепользования и национального геопортала планирования землепользования. Второй период продлится до конца 2027 года и будет касаться оцифровки строительных процедур. Полностью новая система должна заработать с 1 января 2028 года, согласно плану правительства.

45 из 70 присутствовавших сенаторов проголосовали за поправку из-за того, что некоторые из них в ходе дебатов поддержали предложение Майкла Канова (SLK) об изменении компетенции муниципальных строительных органов. Он, в частности, предложил, чтобы компетенция муниципальных строительных органов распространялась не на проекты жилищного строительства, а только на дороги, техническую инфраструктуру в энергетическом секторе и водопроводные сооружения. Таким образом, жилые дома останутся в ведении местных строительных органов. Кулханек отверг это изменение, заявив, что оно не решит проблему в достаточной степени.
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