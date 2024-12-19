Какая погода нас ждет на Рождество? В последнее время всегда было тепло
21 декабря 2024
13:00
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Хотя метеорологи не берутся давать четкие прогнозы, они намекнули на то, какой может быть погода в канун Рождества с точки зрения статистики. Подсказкой может послужить тот факт, что последний раз среднесуточная температура 24 декабря была ниже нуля в 2007 году.
Вероятность «белого» Рождества
«Мы переживаем череду самых теплых дней в канун Рождества за последние 30 лет», — говорят метеорологи. Это не меняет того факта, что самое теплое 24 декабря было в 1980 году, когда среднесуточная температура составила 6,4°C. В прошлом году она была всего на десятую долю градуса ниже, а в 2022 году превышала 6°C.
Несмотря на высокие температуры, в прошлом году в канун Рождества на небольших высотах, особенно на востоке страны, шел снег.
«Однако с юго-запада в Чехию пришла сильная гроза, и на следующий день снег шел уже только на больших высотах», — напомнили в Чешском гидрометеорологическом институте (ČHMÚ).
«Белое» Рождество не исключено. Больше всего снега на нашей территории выпало в 1981 году. Тогда на Прадеде в Есениках скопилось 194 сантиметра снега, на Лысой Горе в Бескидах — 174 сантиметра, а на Лабской буде в Крконошах — 171 сантиметр. Снег тогда лежал повсюду: в Либерце снежный покров составлял 40 сантиметров, в Брно — 20, а в Праге 4.
Однако это ничто по сравнению с ситуацией 1969 года, когда в столице выпало целых 29 сантиметров. Это очень недурно даже для региональных городов.
Согласно статистике, больше всего шансов на снежное Рождество у Либерца, где снег выпадал в 19 случаях за последние 30 лет. Йиглава (14 раз), Усти-над-Лабем (13 раз), Брно и Оломоуц (12 раз) также смогли насладиться снегом более 10 раз в канун Рождества. В Праге, напротив, снег в канун Рождества выпадал лишь пять раз за последние 30 лет.
В таких областях, как Южная Моравия, юго-запад Пльзеньского края, окрестности Праги или Ческе-Будеёвице, вероятность снежного Рождества, по мнению метеорологов, составляет менее 20%.
В центральных районах вероятность увеличивается до 30-40%. На больших высотах — примерно от 600 до 800 метров над уровнем моря — вероятность снежного Рождества составляет от 40 до 60%, а в горных районах выше 1 000 метров вероятность превышает 80%, а на хребтах — даже 90%.
«Мы переживаем череду самых теплых дней в канун Рождества за последние 30 лет», — говорят метеорологи. Это не меняет того факта, что самое теплое 24 декабря было в 1980 году, когда среднесуточная температура составила 6,4°C. В прошлом году она была всего на десятую долю градуса ниже, а в 2022 году превышала 6°C.
Несмотря на высокие температуры, в прошлом году в канун Рождества на небольших высотах, особенно на востоке страны, шел снег.
«Однако с юго-запада в Чехию пришла сильная гроза, и на следующий день снег шел уже только на больших высотах», — напомнили в Чешском гидрометеорологическом институте (ČHMÚ).
«Белое» Рождество не исключено. Больше всего снега на нашей территории выпало в 1981 году. Тогда на Прадеде в Есениках скопилось 194 сантиметра снега, на Лысой Горе в Бескидах — 174 сантиметра, а на Лабской буде в Крконошах — 171 сантиметр. Снег тогда лежал повсюду: в Либерце снежный покров составлял 40 сантиметров, в Брно — 20, а в Праге 4.
Однако это ничто по сравнению с ситуацией 1969 года, когда в столице выпало целых 29 сантиметров. Это очень недурно даже для региональных городов.
Согласно статистике, больше всего шансов на снежное Рождество у Либерца, где снег выпадал в 19 случаях за последние 30 лет. Йиглава (14 раз), Усти-над-Лабем (13 раз), Брно и Оломоуц (12 раз) также смогли насладиться снегом более 10 раз в канун Рождества. В Праге, напротив, снег в канун Рождества выпадал лишь пять раз за последние 30 лет.
В таких областях, как Южная Моравия, юго-запад Пльзеньского края, окрестности Праги или Ческе-Будеёвице, вероятность снежного Рождества, по мнению метеорологов, составляет менее 20%.
В центральных районах вероятность увеличивается до 30-40%. На больших высотах — примерно от 600 до 800 метров над уровнем моря — вероятность снежного Рождества составляет от 40 до 60%, а в горных районах выше 1 000 метров вероятность превышает 80%, а на хребтах — даже 90%.
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