Женщина в торговом центре в Праге нашла 3000 евро и присвоила их. После публикации видео в СМИ она сама пришла в полицию

Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.Кража произошла вскоре после того, как деньги выпали из кармана мужчины. Женщина, не раздумывая, наклонилась, чтобы забрать деньги, накрыла их курткой и ушла из центра с маленьким ребенком.Около 3000 евро находилось в кармане куртки мужчины, перекинутой через руку. Он не заметил, что деньги выпали.«Женщина наклонилась за деньгами и подняла их. Взяв деньги, она еще раз взглянула на человека, который их потерял, и на магазин по соседству. Затем она накрыла их курткой и ушла», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачева инцидент, заснятый камерами наблюдения в центре во второй половине дня.«41-летняя женщина обратилась в полицию через несколько часов после публикации видео и просьбы общественности помочь ее найти», — сказала Кропачова.«Она призналась в своих действиях и заявила на допросе, что хотела вернуть деньги, однако в тот момент ей пришлось заботиться о ребенке, а тем временем она потеряла мужчину из виду», — добавила она.Полиция расследует дело по подозрению в краже. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы.