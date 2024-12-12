В Зноймо прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые

Южноморавские пожарные сообщили об этом в сети X.



Пожарные спасают одного человека, который погребен под завалами, другие люди получили травмы от незначительных до критических, рассказали спасатели. Число раненых пока неизвестно.



Взрыв повредил двухэтажное здание на углу улиц Прумыслова и Коткова, при этом передняя стена второго этажа в основном обрушилась на улицу. Первый этаж пострадал значительно меньше.