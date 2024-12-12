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В Зноймо прогремел взрыв в жилом доме, есть раненые

Новости 420on
15 декабря 2024
12:30
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Взрыв сильно повредил жилой дом в Зноймо в воскресенье утром. Пожарные спасают одного человека из-под завалов. Информации о возможных жертвах у пожарных нет. На место происшествия направляются кинологи с собаками для поиска в завалах.
Южноморавские пожарные сообщили об этом в сети X.

Пожарные спасают одного человека, который погребен под завалами, другие люди получили травмы от незначительных до критических, рассказали спасатели. Число раненых пока неизвестно.

Взрыв повредил двухэтажное здание на углу улиц Прумыслова и Коткова, при этом передняя стена второго этажа в основном обрушилась на улицу. Первый этаж пострадал значительно меньше.
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