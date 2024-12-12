Кукурузная плитка принесет экологическую революцию в строительной индустрии
14 декабря 2024
18:00
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Кукуруза — одна из самых распространенных культур в мире, выращиваемая на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным новостного портала World Grain, в 2024 году мировое производство кукурузы достигнет примерно 1,226 миллиарда тонн. В связи с этим в Нидерландах придумали, как с толком использовать отходы, которые повсеместно возникают при выращивании этой культуры.
Голландские разработчики создали плитку из отходов кукурузы
«Чтобы преодолеть проблему нехватки сырья, мы сосредоточились на доступных материалах», — объясняют голландские разработчики из компании Front. «Мы используем растения для создания экологически чистых строительных материалов, которые могут заменить пластик и смолы на основе ископаемых».
Отходы, которые обычно предназначаются для сжигания или разложения в поле, обладают огромным потенциалом благодаря своей доступности во всем мире. Голландская компания превратила их в инновационный продукт, получивший меткое название CornWall — биоразлагаемую и полностью перерабатываемую облицовочную плитку для интерьеров. Она обладает конкурентоспособными характеристиками и ценой, а также значительно меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с традиционными материалами.
Преимущества новой интерьерной плитки из кукурузных отходов:
«Чтобы преодолеть проблему нехватки сырья, мы сосредоточились на доступных материалах», — объясняют голландские разработчики из компании Front. «Мы используем растения для создания экологически чистых строительных материалов, которые могут заменить пластик и смолы на основе ископаемых».
Отходы, которые обычно предназначаются для сжигания или разложения в поле, обладают огромным потенциалом благодаря своей доступности во всем мире. Голландская компания превратила их в инновационный продукт, получивший меткое название CornWall — биоразлагаемую и полностью перерабатываемую облицовочную плитку для интерьеров. Она обладает конкурентоспособными характеристиками и ценой, а также значительно меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с традиционными материалами.
Преимущества новой интерьерной плитки из кукурузных отходов:
- Использование отходов в качестве ресурса — 5,2 кг кукурузных отходов на 1 м² материала.
- 100% переработанный и пригодный для вторичного использования строительный материал.
- Эстетичный, доступный в нескольких оттенках — предлагает широкий спектр декоративных возможностей.
- Альтернатива традиционной керамической плитке или другим менее экологичным материалам, таким как HPL (ламинат высокого давления).
- Прочность и долговечность, сравнимая с древесиной твердых пород, но меньшей толщины.
- По мнению производителей, по цене сопоставима с высококачественной керамической плиткой, но имеет более низкие затраты на обработку и утилизацию.
CornWall не имеет клеевого слоя и поставляется с разборной системой крепления, которая позволяет легко демонтировать и повторно использовать материал. Поврежденные или неиспользованные плитки можно даже вернуть на переработку. Продукт проходит через измельчитель, а сырье используется повторно.
Материал защищен от влаги и износа путем нанесения водонепроницаемого защитного слоя на биологической основе. Однако этот слой не предназначен в первую очередь для защиты от ультрафиолетовых лучей или вредителей, таких как грызуны или насекомые. Поэтому кукурузную плитку рекомендуется использовать только в сухих интерьерах. Производитель работает над тестированием возможности применения в слегка влажных помещениях, таких как кухни. Результаты этих испытаний пока не известны.
Новый облицовочный материал изготавливается из кукурузных початков, очищенных от зерен, которые предварительно высушиваются, измельчаются и смешиваются с другими натуральными ингредиентами, так что полученная смесь на 99,5 % состоит из растительной основы. Оставшиеся 0,5 % — это пигменты для получения желаемых цветовых оттенков, которые еще не имеют растительного происхождения, но уже разлагаются.
Процесс прессования происходит при температуре до 150 °C и использует энергию солнечных батарей, что делает производство углеродно-нейтральным. После прессования плитка разрезается на куски размером 300 мм × 600 мм или 600 мм × 600 мм и подвергается поверхностной обработке. Толщина 4 мм и небольшой вес (5 кг/м²) делают транспортировку более эффективной, чем при использовании традиционной плитки.
Производитель закупает кукурузные початки в Западной Европе и уже поставляет эту экологичную плитку по всей Европе и в США.
Материал защищен от влаги и износа путем нанесения водонепроницаемого защитного слоя на биологической основе. Однако этот слой не предназначен в первую очередь для защиты от ультрафиолетовых лучей или вредителей, таких как грызуны или насекомые. Поэтому кукурузную плитку рекомендуется использовать только в сухих интерьерах. Производитель работает над тестированием возможности применения в слегка влажных помещениях, таких как кухни. Результаты этих испытаний пока не известны.
Новый облицовочный материал изготавливается из кукурузных початков, очищенных от зерен, которые предварительно высушиваются, измельчаются и смешиваются с другими натуральными ингредиентами, так что полученная смесь на 99,5 % состоит из растительной основы. Оставшиеся 0,5 % — это пигменты для получения желаемых цветовых оттенков, которые еще не имеют растительного происхождения, но уже разлагаются.
Процесс прессования происходит при температуре до 150 °C и использует энергию солнечных батарей, что делает производство углеродно-нейтральным. После прессования плитка разрезается на куски размером 300 мм × 600 мм или 600 мм × 600 мм и подвергается поверхностной обработке. Толщина 4 мм и небольшой вес (5 кг/м²) делают транспортировку более эффективной, чем при использовании традиционной плитки.
Производитель закупает кукурузные початки в Западной Европе и уже поставляет эту экологичную плитку по всей Европе и в США.
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