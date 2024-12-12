Генсек НАТО созвал встречу нескольких стран по поводу возможного прекращения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, чтобы обсудить поддержку своей страны в войне с Россией, позже написало агентство Reuters со ссылкой на анонимные информированные источники. «Это будет не встреча для принятия конкретных решений, а скорее политические дебаты о предстоящих неделях и месяцах», — сказал один из источников.



По данным Польского радио, на встрече, как ожидается, будут обсуждать будущие гарантии безопасности Украины со стороны ее партнеров и возможное размещение европейских миротворцев в Украине в случае прекращения огня. В среду в Брюсселе пройдет саммит ЕС и балканских стран, а в четверг запланирован очередной саммит двадцать седьмого числа.



Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники пишет, что на недавней встрече избранный президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что солдаты из европейских стран должны следить за соблюдением возможного режима прекращения огня в Украине.



Встреча в Брюсселе проходит в то время, когда Европа сталкивается с перспективой изменения подхода Соединенных Штатов, которые до сих пор были крупнейшим источником поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, после возвращения Трампа в Белый дом в январе.