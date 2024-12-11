Чехия продолжит защищать воздушное пространство Словакии в следующем году

Чехия участвует в защите словацкого неба с 2022 года, когда Братислава сняла с вооружения свои истребители МиГ-29 российского производства после нападения России на Украину. Помимо чешских Gripens, воздушное пространство Словакии также охраняют самолеты Польши, Венгрии и Германии.



«В контексте нынешней неблагоприятной ситуации в сфере безопасности, солидарности союзников и добрососедских отношений министры обороны двух стран договорились, что чешские ВВС продолжат свою нынешнюю миссию по защите воздушного пространства Словакии в 2025 году, пока Словакия не сможет обеспечить эту задачу своими силами», — говорится в сообщении министерства.



В июле этого года Словакия получила первые два из 14 истребителей F-16, которые Братислава заказала в 2018 году, а к концу года должны поступить еще два. «Однако этого количества недостаточно для полноценной защиты собственной территории. Поэтому Словакия обратилась к Чехии и Венгрии с просьбой продлить защиту воздушного пространства на следующий год», — отметили в ведомстве. Ожидается, что оставшиеся F-16 прибудут в Словакию в 2025 и 2026 годах.



По словам чешского министерства, декларация теперь включает в себя ответное заявление Словакии о том, что она в свою очередь поможет защитить воздушное пространство Чехии, если это потребуется в будущем.



Союзники по Организации Североатлантического договора защищают словацкое небо с 2022 года, когда Братислава сняла с вооружения истребители МиГ-29 российского производства, переданные впоследствии Киеву после вторжения России на территорию Украины. Представители Чехии, Польши и Словакии подписали соглашение о защите воздушного пространства Словакии в конце августа 2022 года, за ними последовала Венгрия. Декларация Вышеградской группы действует до конца 2024 г. В сентябре прошлого года немецкие ВВС также начали охранять словацкое небо.