Метеорологи предупредили о гололедице в Праге и Среднечешском крае
14 декабря 2024
08:45
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В субботу Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) распространил предупреждение об опасности образования льда на дорогах в Праге и некоторых районах Среднечешского края. Предупреждение действует в некоторых районах восточной половины страны с вечера пятницы.
Дороги там могут быть скользкими утром и утром во время моросящего дождя в Праге, на большей части Среднечешского края, а также в некоторых районах Высокогорья, Южной Чехии, Южной Моравии, Оломоуца и Моравскосилезского края.
Предупреждение о гололедице действует в первой половине дня в субботу, самые высокие температуры в течение дня будут находиться в диапазоне от −1 до 3°C.
Особенно в северо-восточной половине территории днем ожидается исключительно слабый снег или морось. Ближе к вечеру в горах усилится снегопад.
Предупреждение о гололедице действует в первой половине дня в субботу, самые высокие температуры в течение дня будут находиться в диапазоне от −1 до 3°C.
Особенно в северо-восточной половине территории днем ожидается исключительно слабый снег или морось. Ближе к вечеру в горах усилится снегопад.
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