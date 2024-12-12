Метеорологи предупредили о гололедице в Праге и Среднечешском крае

Дороги там могут быть скользкими утром и утром во время моросящего дождя в Праге, на большей части Среднечешского края, а также в некоторых районах Высокогорья, Южной Чехии, Южной Моравии, Оломоуца и Моравскосилезского края.



Предупреждение о гололедице действует в первой половине дня в субботу, самые высокие температуры в течение дня будут находиться в диапазоне от −1 до 3°C.



Особенно в северо-восточной половине территории днем ​​ожидается исключительно слабый снег или морось. Ближе к вечеру в горах усилится снегопад.