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В Чехии мошенники под видом благотворительности украли 64 миллионов крон у 40 000 человек

Новости 420on
13 декабря 2024
14:30
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Группа из десяти мошенников украла более 64 миллионов крон у более чем 40 000 человек, собранных в качестве взносов на "благотворительность". По данным полиции, это самый масштабный случай мошенничества, основанного на доверии и солидарности, в Чехии. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Мошенники создали фейковые фонды, открыли колл-центры и постепенно наняли несколько человек для поиска спонсоров. Об этом сегодня ČTK сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Полиция сообщила об этом случае еще в прошлом году. С тех пор ущерб значительно вырос. Число жертв увеличилось вдвое, общий ущерб увеличился на 25 миллионов, добавился один обвиняемый. Полиции известны личности жертв. «Поэтому на данный момент нам не нужно, чтобы пострадавшие звонили и связывались с нами», — отметила пресс-секретарь.

Обвинения начались с афер в 2020 году. Сначала мошенники сами звонили людям из списка, полученного одним из них на прежнем месте работы. Но постепенно они добавили больше людей и использовали базу данных, содержащую около миллиона телефонных номеров. Большую часть собранных денег они оставляли себе, лишь небольшая часть шла на благотворительность.
благотворительность Чехия мошенничество полиция деньги
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