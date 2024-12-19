Эксперт: Условия земледелия в Чехии будут ухудшаться

В течение нескольких лет ученые компании CzechGlobe работали над проектом SustES, в рамках которого изучалось изменение климата и его влияние на сельскохозяйственное производство в глобальном масштабе. На основе полученных результатов они искали оптимальные стратегии адаптации.



«Недостаточно понимать изменение климата на уровне только Чешской Республики, необходимо знать глобальные данные и иметь представление о мировых изменениях. Тогда и решения о том, как адаптироваться, будут совсем другими», — говорит Трнка. «Например, для такого специфического товара, как хмель, мы обнаружили, что даже если климатические условия для чешских производителей в целом скорее всего ухудшатся, в других частях Европы изменения будут еще более значительными. Поэтому есть смысл продолжать выращивать хмель, даже если это будет сложнее, чем сегодня».



С пшеницей ситуация аналогичная. В ближайших регионах производства, таких как Северная Африка и Ближний Восток, условия выращивания будут гораздо «печальнее», чем сейчас. «Европа — один из немногих регионов, где есть свободные производственные мощности, и именно ей предстоит решить, как справиться с этим и как воспользоваться нехваткой других. Даже Украина может перестать быть житницей Европы, поскольку последствия изменения климата очень сильно ударят по юго-восточной Европе», — отметил он. По его мнению, на мировом рынке остаются в основном непредсказуемые Китай и Индия.



Если бы ученые использовали обычный метод и рассматривали влияние изменения климата на каждый товар отдельно и только в контексте Чешской Республики, то новости для хмеля и пшеницы были бы гораздо более негативными, чем если бы они рассматривали общеевропейские или глобальные условия.



Примером сотрудничества между учеными и фермерами в последние годы является анализ использования орошения, которое фермеры и государство рассматривают как возможное решение проблемы растущего ущерба от засухи. Анализ показал, что на ирригацию нельзя рассчитывать в больших масштабах, и уж точно не в качестве решения для экстремально засушливых лет, потому что в стране нет и не будет достаточно воды для этого. «Есть и другие пути. Мы экспериментируем с минимизацией», — утверждает Трнка.



В экстремальные годы она дает стабильные результаты, а благодаря этому можно накапливать углерод. Проблема, однако, в том, что в чешских условиях рапс и сахарная свекла будут исключены из цикла севооборота. В США минимизация работает достаточно хорошо, но там используется более простая ротация и разрешено использовать гербициды, которые в Европе запрещены в аналогичных ситуациях. «Наши результаты показывают, что это перспективный путь, мы демонстрируем возможности, но фермер должен сам решать, по какому пути идти», — говорит Трнка.



Он видит будущее сельского хозяйства в семейных фермах и предприятиях, которые работают с позиции устойчивого развития, серьезно относятся к изменению климата и готовятся к нему.



«Государство обязано предоставить им пространство и в то же время не поддерживать предприятия, которые не хотят адаптироваться. Большинство фермеров, как я их знаю, умны и понимают, что из-за меняющихся агроклиматических условий и всего товарного мира они должны постоянно пробовать новое и искать решения», — сказал Трнка.