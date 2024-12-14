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Сегодня открываются новые участки автомагистрали D4 между Прагой и Писеком

Новости и статьи
17 декабря 2024
16:30
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48 километров дороги, из которых 32 километра построены заново, а 16 километров отремонтированы — это первое транспортное сооружение в Чехии, построенное в форме проекта ГЧП (государственно-частного партнерства), то есть на частные деньги. Строительство ведет компания Via Salis, которая будет эксплуатировать и обслуживать автомагистраль в течение почти 25 лет. Чешское государство заплатит 17,8 миллиарда крон.
Строители приступили к работе 7 июня 2021 года и разделили работы на пять участков, которыми занимались одновременно. Вместе с этим компании начали модернизировать 16 километров уже действующих отрезков. Движение по участку новой автомагистрали началось 17 июня этого года. 

На новой части автомагистрали D4 расположено 40 мостов различной конструкции и назначения. Половина из них — переходы или проходы для диких животных. Самым большим мостовым сооружением является эстакада у деревни Нерестце длиной 420 метров, которая пересекает дорогу третьего класса, грунтовую дорогу, долину реки Скалица и региональную железнодорожную линию. Второй по длине мост, 223 метра, находится в Залужанах. Следующий мост с семью пролетами за Милином имеет длину 157 метров.
дороги Чехия
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