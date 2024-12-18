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При переплате за электроэнергию авансы можно не платить

Новости 420on
20 декабря 2024
11:30
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Некоторые поставщики электроэнергии задерживают возврат переплат потребителям. По данным Управления регулирования энергетики (ERÚ), куда обращаются недовольные клиенты, зачастую эти суммы составляют десятки тысяч крон.
Хотя продавец указывает в счете-фактуре переплату со сроком оплаты, он не соблюдает сроки и после этого не общается со своими клиентами.

По мнению регулятора, в этих случаях люди могут уведомить поставщика о том, что не будут платить аванс за энергию, так как должна засчитываться сумма переплаты. В некоторых случаях также возможен отказ от договора. Однако действовать необходимо очень точно.

«Прежде всего потребитель всегда должен направить поставщику письменное требование об уплате переплаты. Если он так и не ответит, он может постепенно списать долг из авансов на основании акта зачета или же взыскать долг в порядке спора», — сказала член совета ERÚ Маркета Земанова.

Потребитель сообщает продавцу, что не будет платить аванс, поскольку он засчитывает требование, представленное переплатой.

Взыскание всей переплаты возможно только в порядке исполнительного производства через пристава или суд. Для этого необходимо иметь исполнительный лист, обычно это решение о признании иска. Клиент может получить это от соответствующего суда через иск или от ERO в рамках предложения по спору, которое является внесудебным эквивалентом иска.

Невыплаченная переплата в немалой сумме также может быть нарушением договора со стороны поставщика. Соответственно, это позволяет клиенту выйти из него без лишних задержек, если контрагенты не договорятся об ином решении, например о снижении аванса на следующий период.
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