В прошлом году люди в Чехии пожертвовали на благотворительность 3,5 миллиарда крон

Это результат исследования Агентства STEM. Авторы использовали данные налоговых деклараций и порталов пожертвований Donio.cz и Darujme.cz. Судя по результатам, спонсоров постепенно становится больше. Растет доля тех, кто регулярно оказывает финансовую помощь.





В прошлом году спонсоры пожертвовали 3,5 миллиарда крон. Почти 11 процентов людей внесли свой вклад. Доля постепенно увеличивается. В 2012 году благотворительные проекты поддержали более шести процентов населения, в 2019 году, на пике экономики, — 8,3 процента. Годом ранее предоставленная сумма была рекордной. Работники отправили 2,5 миллиарда крон, а предприниматели — 1,6 миллиарда крон. По мнению авторов, сумма пожертвования на самом деле могла быть больше и составлять около десяти миллиардов крон. Анализ основан на данных о налогах самозанятых лиц и работников, которые самостоятельно подают налоговую декларацию. Таким образом, он не учитывает налоговые вычеты примерно двух третей работников, за которых платит работодатель. «Таким образом, общий объем пожертвований, заявленных в НДФЛ всеми работниками, может быть примерно в три раза выше», — считают авторы.





В прошлом году средний спонсор пожертвовал 15 552 крон. В рекордном 2022 году сумма составила 16 925 крон. В 2014 году средний размер пожертвования составил 12 017 крон. Тогда внесли свой вклад 6,8 процента людей, в прошлом году — 10,2 процента. Десять лет назад 46 процентов спонсоров регулярно отправляли деньги, в прошлом году — 56 процентов.





Согласно анализу, объем пожертвований варьируется в зависимости от региона. В более богатых регионах доля спонсоров выше и пожертвования больше. В Праге благотворительностью занимаются 15 процентов людей, в Карловарском крае только 8%. «Люди с более низкими доходами зачастую являются относительно самыми щедрыми донорами. Однако при этом по мере увеличения доходов увеличивается средняя сумма пожертвования, доля спонсоров и регулярность пожертвований. Лица с налоговой базой более 1,5 млн человек крон жертвуют в среднем 47 000 крон в год», — говорят авторы.





В прошлом году 602 770 человек и компаний поддержали полезные проекты через порталы пожертвований Darujme.cz и Donio.cz. Они пожертвовали 1,02 миллиарда крон. Средняя сумма пожертвования составила 1699 крон. «Жертвователи отправляют в среднем два-три пожертвования в течение года через обе платформы. Таким образом, средняя сумма одной транзакции в 2023 году составила 655 крон. Чехи отправляют пожертвования чаще всего в декабре и в месяцы, когда произошли исключительные события, например пример торнадо, начало войны в Украине, наводнение и другие события», — заявили авторы.





В 2020 году через порталы Donio.cz и Darujme.cz было собрано 0,32 миллиарда крон. Через год сумма достигла 0,8 миллиарда. Годом ранее он был самым высоким на данный момент, а именно 1,03 миллиарда. Средний размер пожертвования тогда достиг 2313 крон.





По словам представителя, результаты анализа будут способствовать лучшей поддержке пожертвований в Чехии.