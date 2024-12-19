Больше никакой бумажной волокиты. Свидетельства о регистрации пенсии предоставят иначе

Листы учета будут доступны на электронном портале Чешского управления социального обеспечения.



Министерство труда и социальных дел хочет отменить обязанность работодателей. Вместо этого лист будет высылаться Чешским управлением социального обеспечения либо в электронном виде, либо его можно будет получить на портале.



После окончания года работодатели не будут отправлять в управление всю необходимую информацию в совокупности, а будут заполнять ее ежемесячно. Затем регистрационные данные будут собираться самим управлением.



«Работодатели не будут делать копии или отправлять их в социальную администрацию для выдачи работникам», — говорится в пояснительной записке к ряду законов, вводящих единый ежемесячный отчет.



В последний раз работники должны получить бумажные документы в начале 2026 года. После они смогут ознакомиться с ними или скачать их через электронный портал социального управления.



Предполагается также, что люди смогут отправлять их в почтовый ящик или по электронной почте.



Администрация также должна распечатать их в филиале, если они попросят. «Можно предположить, что будет группа застрахованных лиц, которые не смогут ознакомиться с ними через электронный портал или не захотят воспользоваться такой возможностью», — сказали в министерстве.



Исключение составят служащие вооруженных сил, поскольку министерства обороны и внутренних дел не будут участвовать в единой системе ежемесячной отчетности работодателей. Поэтому эти работники по-прежнему будут получать регистрационные листы в бумажном виде.



Единая система ежемесячной начнет действовать в рамках пилотного проекта в середине следующего года и будет полностью введена в действие с 2026 года. Она заменит около 25 отчетов, направляемых в органы власти, единым, из которого каждый орган будет брать необходимые данные.



Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) ожидает, что изменение сэкономит работодателям много часов на администрирование. «Теперь они будут подавать один оналайн-отчет в месяц. Это значительный сдвиг по сравнению с нынешней ситуацией, когда им приходится работать с десятками форм», — сказал он.



В общей сложности онлайн-заявка должна содержать 300 пунктов, например, сведения о доходах отдельных сотрудников или их взносах в фонд социального страхования.



Однако не все придется заполнять, так как многие данные уже есть у государства.



Перемена также должна упростить жизнь гражданам. Благодаря тому, что в проекте участвует Министерство финансов, данные будут использоваться, например, для предварительного заполнения налоговых деклараций или для подачи заявлений на получение социальных пособий, таких как пособие по безработице.



Аналогично, при подаче заявки на ипотеку банк сможет дать ограниченное согласие на получение данных о доходах клиента. «Но никто не будет иметь доступа к данным, которые не имеет права использовать. Так, например, статистическое управление узнает только то, что ему необходимо знать», — отметил ранее Карел Трпкош, отвечающий в министерстве за цифровизацию.



Законы еще должны пройти через комментарии и быть одобрены правительством и парламентом.