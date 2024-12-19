В канун Рождества ожидается снег

«На самых низких участках снег вряд ли останется, но выше 500-600 метров образуется сплошной покров, который продержится до самого Рождества», — пишут метеорологи. Во время рождественских праздников температура воздуха повысится, а количество осадков уменьшится.



Сколько и где именно выпадет снега после выходных, пока неизвестно.



«В Чехии снегопады в понедельник, скорее всего, будут более частыми, и снег выпадет почти на всех высотах, за исключением, возможно, тех, что ниже 400 метров», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Учитывая температуру, покров будет таять в более низких районах и может сохраниться только в случае сильных снегопадов и большего количества осадков. «Что также не исключено на местном уровне», — добавили синоптики.



Температура на низких высотах будет колебаться от нуля до двух градусов, в то время как в более высоких и горных районах в течение всего дня будут наблюдаться заморозки.