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В канун Рождества ожидается снег

Новости и статьи
20 декабря 2024
18:00
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В отличие от предыдущих лет, канун Рождества будет более холодным и, вероятно, снежным, за исключением самых низких высот, сообщили сегодня метеорологи в Facebook. Снег начнет идти в понедельник, больше на территории Богемии, снежный покров должен продержаться и на следующий день, 24 декабря. Но на само Рождество снова потеплеет.
«На самых низких участках снег вряд ли останется, но выше 500-600 метров образуется сплошной покров, который продержится до самого Рождества», — пишут метеорологи. Во время рождественских праздников температура воздуха повысится, а количество осадков уменьшится.

Сколько и где именно выпадет снега после выходных, пока неизвестно. 

«В Чехии снегопады в понедельник, скорее всего, будут более частыми, и снег выпадет почти на всех высотах, за исключением, возможно, тех, что ниже 400 метров», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Учитывая температуру, покров будет таять в более низких районах и может сохраниться только в случае сильных снегопадов и большего количества осадков. «Что также не исключено на местном уровне», — добавили синоптики.

Температура на низких высотах будет колебаться от нуля до двух градусов, в то время как в более высоких и горных районах в течение всего дня будут наблюдаться заморозки.
погода Чехия
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