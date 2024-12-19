В 2024 году пражский аэропорт обслужил 15 миллионов пассажиров
21 декабря 2024
15:00
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В этом году пражский аэропорт имени Вацлава Гавела к концу ноября обслужил более 15 миллионов пассажиров, что почти на 18 процентов больше, чем в прошлом году. В прошлом году аэропортом воспользовались около 13,8 миллиона пассажиров. За весь этот год аэропорт Рузине ожидает 16,2 миллиона зарегистрированных пассажиров. В конце ноября в крупнейшем аэропорту Чехии зафиксировано более 124 тысяч взлетов и посадок, что почти на 14 процентов больше, чем в прошлом году.
За весь этот год аэропорт Рузине ожидает 16,2 миллиона зарегистрированных пассажиров. Это следует из статистики, опубликованной на сайте аэропорта. Однако количество пассажиров, проходящих через аэропорт, остается ниже, чем до пандемии Covid-19.
В этом году наибольшее количество рейсов из Праги традиционно было в Лондон: только в ноябре туда перелетело почти 113 тысяч пассажиров. С начала года число направляющихся в Лондон превысило 1,2 миллиона человек. За Лондоном в ноябре следовали Париж, Милан, Амстердам и Рим.
В ноябре в Великобританию прилетело почти 196 тысяч пассажиров, за ней следуют Италия, Испания, Франция и Германия.
С января по конец ноября аэропорт перевез 59 479 тонн грузов, что почти на полгода больше, чем годом ранее. За весь прошлый год аэропорт перевез 43 856 тонн грузов, такой объем был перевезен уже в сентябре этого года.
Зимнее расписание полетов действует с 27 октября, согласно которому 56 авиакомпаний обслуживают 115 направлений. Добавлено несколько новых рейсов, например, в Ливерпуль или Бахрейн. Текущее зимнее расписание полетов по-прежнему не соответствует количеству маршрутов с 2019 года, когда рейсы выполнялись по 121 направлению.
В 2019 году аэропорт обслужил 17,8 млн пассажиров. Руководство компании рассчитывает вернуться к докризисным показателям не раньше конца следующего года. Пражский аэропорт в прошлом году сообщил о чистой прибыли в размере 1,5 миллиарда крон. По сравнению с 2022 годом прибыль выросла на 1,2 миллиарда крон. В предыдущие два года, 2020 и 2021 годы, аэропорт находился в убытке из-за ограничений движения из-за пандемии Covid-19.
В этом году наибольшее количество рейсов из Праги традиционно было в Лондон: только в ноябре туда перелетело почти 113 тысяч пассажиров. С начала года число направляющихся в Лондон превысило 1,2 миллиона человек. За Лондоном в ноябре следовали Париж, Милан, Амстердам и Рим.
В ноябре в Великобританию прилетело почти 196 тысяч пассажиров, за ней следуют Италия, Испания, Франция и Германия.
С января по конец ноября аэропорт перевез 59 479 тонн грузов, что почти на полгода больше, чем годом ранее. За весь прошлый год аэропорт перевез 43 856 тонн грузов, такой объем был перевезен уже в сентябре этого года.
Зимнее расписание полетов действует с 27 октября, согласно которому 56 авиакомпаний обслуживают 115 направлений. Добавлено несколько новых рейсов, например, в Ливерпуль или Бахрейн. Текущее зимнее расписание полетов по-прежнему не соответствует количеству маршрутов с 2019 года, когда рейсы выполнялись по 121 направлению.
В 2019 году аэропорт обслужил 17,8 млн пассажиров. Руководство компании рассчитывает вернуться к докризисным показателям не раньше конца следующего года. Пражский аэропорт в прошлом году сообщил о чистой прибыли в размере 1,5 миллиарда крон. По сравнению с 2022 годом прибыль выросла на 1,2 миллиарда крон. В предыдущие два года, 2020 и 2021 годы, аэропорт находился в убытке из-за ограничений движения из-за пандемии Covid-19.
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