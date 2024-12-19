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Водитель на автомобиле врезался в толпу на рождественских рынках Магдебурга, два человека погибли и более 60 получили ранения

Новости 420on
21 декабря 2024
09:00
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Вечером 20 декабя водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге в немецкой земле Саксония-Анхальт, убив по меньшей мере двух человек и ранив более 60 человек. Об этом сообщил премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, который не исключил, что число погибших увеличится, поскольку несколько человек находятся в критическом состоянии. По официальным данным мэрии, в результате проишествия один человек погиб и 68 ранены, 15 из них серьезно. Полиция арестовала водителя автомобиля после преступления, который власти квалифицируют как нападение. По словам Хаселоффа, он из Саудовской Аравии, врач и с 2006 года живет в Германии.
Власти пока не уточнили характер нападения. По данным агентства DPA, предыстория события неясна, поэтому нельзя утверждать, был ли это террористический акт.  Михаэль Райф из городского пресс-отдела назвал произошедшее нападением на рождественскую ярмарку. По данным DPA, министерство внутренних дел Саксонии-Анхальт также предполагает, что это было нападение. Хаселоффа сообщил, что нападавший, по-видимому, действовал в одиночку.

Полиция обыскала территорию на предмет возможной взрывчатки. Она нашла в машине устройство, которое, по ее мнению, могло взорваться. Вот почему она закрыла это место.

Из видеороликов, опубликованных в социальных сетях, видно, что после въезда в толпу часть сбитых остались лежать. На месте началась паника, люди побежали с площади. Судя по видео, водитель на большой скорости въехал на своей машине в толпу и проехал около 400 метров по многолюдной площади. Представитель города назвал сцены с места происшествия ужасающими. «Это ужасно», — сказал Рейф. Свидетели сравнили ситуацию с военными сценами.

Очевидец сообщил, что на место прибыло большое количество спасателей. Рынок, на котором произошел инцидент, расположен на площади Альт Маркт возле ратуши недалеко от реки Эльбы. Премьер-министр Хаселофф посетил это место.

Университетская клиника в Магдебурге подготовилась к приему большого количества тяжелораненых, парамедики подготовили койки в отделении интенсивной терапии. Другие медучреждения также находятся в режиме ожидания. Больница в Галле, что примерно в 100 километрах, отправила транспорт в Магдебург. Несколько спасательных вертолетов также вылетели из Галле в Магдебург.

«Мы следим за ситуацией в Магдебурге, наше генеральное консульство в Дрездене находится в контакте с полицией, которая завтра (суббота) опубликует дополнительную информацию по результатам расследования, включая личности жертв и раненых», — сказала Мариана Вернерова из Департамент коммуникаций Министерства иностранных дел Чехии по запросу ČTK. Консульство в Дрездене отвечает за Саксонию, Тюрингию и Саксонию-Анхальт.

Инцидент в Магдебурге произошел всего через день после того, как Германия вспоминала годовщину террористического акта на рождественские ярмарки на берлинской Брайтшайдплац. Получивший отказ проситель убежища из Туниса въехал на грузовике в толпу и убил 11 человек, в том числе чешку Нади Чижмарову, которая стала первой чешской жертвой теракта в Европе. Еще одним погибшим оказался польский водитель грузовика, которого застрелил нападавший. Тринадцатой жертвой стал мужчина, который пережил само нападение, но получил серьезную черепно-мозговую травму, помогая выжившим. Он погиб в 2021 году. Террорист был застрелен полицией в Италии через несколько дней после теракта.

Канцлер Германии Олаф Шольц, лидер парламентской оппозиции Фридрих Мерц и другие немецкие политики выразили тревогу по поводу инцидента в Магдебурге, о котором городские и региональные власти говорят как о возможном нападении. Министр внутренних дел Нэнси Фейзер пообещала, что силы безопасности прояснят обстоятельства. Премьер-министр земли Саксония-Анхальт, столицей которой является Магдебург, отправился на место, чтобы получить представление о ситуации.
Германия полиция Рождественские рынки
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