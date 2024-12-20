Чешские политики о встрече премьера Словакии с Путиным: безнравственность, измена, безумие, попрошайка

Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в России. По данным агентства ТАСС, состоялись переговоры о поставках газа.



Депутат Европарламента Дануше Нерудова резко раскритиковала встречу. «Роберт Фицо только что поцеловал кольцо массового убийцы в Кремле. Это измена и еще один аморальный шаг, который послужит интересам России. Роберт Фицо представляет для нас угрозу безопасности», — сказала она.



Глава сенатского комитета по иностранным делам Павел Фишер (по ТОП-09) считает визит безумной идеей. Он упомянул, что страны ЕС обязались отказаться от российского газа и нефти в 2022 году. «Словакия села за стол переговоров и согласилась на обязательства. Но в то время как Чехия освободилась от своей убийственной зависимости от российской энергетики, которая вызывает привыкание, Словакия не выполнила свою домашнюю работу», — сказал он. По его мнению, вместо того, чтобы Братислава решала проблему, она отправляется в Москву для переговоров о новом вассалитете.



«Наша политика движется в направлении, противоположном российскому, поэтому Чехия приняла меры для достижения энергетической независимости от России», — добавил премьер-министр Петр Фиала о встрече Фицо с Путиным.



«Правительство Чехии обеспечило энергетическую независимость от России, чтобы нам не пришлось ползти на коленях перед массовым убийцей», — отметил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.



Спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова написала, что шаг Фицо «даже не заслуживает комментариев». Заместитель председателя комитета палаты представителей по безопасности Шимон Хеллер (KDU-ČSL) заявил в сети X, что, по его мнению, у большинства словаков прямая спина. «В отличие от одного из них, который просто попрошайничает в Москве с грязной кепкой», — добавил он.



Словацкий премьер — один из немногих представителей государств Евросоюза, посетивших Россию после начала ее вторжения на Украину. Агентство ТАСС сообщило, что последний раз Путин имел двусторонние переговоры с премьер-министром Словакии в 2016 году.



Вскоре после начала вторжения канцлер Австрии Карл Нехаммер провел переговоры с президентом России в апреле 2022 года. Тогда некоторые критики назвали его дипломатический путь наивным. В июле этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Путина. Визит вызвал осуждение со стороны Киева и европейских лидеров. Глава венгерского правительства тогда объяснил поездку попыткой положить конец войне в Украине. Во время своей поездки в Москву он не консультировался с Европейским Союзом и лично отправился к Путину всего через несколько дней после того, как Будапешт принял на себя шестимесячное председательство в ЕС.



Недавно венгерские официальные лица также обсуждали вопросы поставок газа в Россию. У Венгрии такая же проблема с транзитом, как и у Словакии. Канцлер Германии Олаф Шольц разговаривал с Путиным по телефону в середине ноября.



В пятницу президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо собирается встретиться с Путиным. Основной темой должны были стать поставки газа. Словакия получает газ от российской компании «Газпром». Однако с начала следующего года Украина не хочет допускать транзит этого российского товара через свою территорию, что критикует Братислава.



Премьер-министр Словакии заявил в четверг, как сообщает ЧТК, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым Фицо провел переговоры на полях саммита ЕС в Брюсселе, наносит ущерб интересам Словакии, полностью отказываясь от транзита российского газа через Украину. Напротив, Зеленский заявил, что Киев разрешит транзит газа только из других стран, то есть не из России. В ответ на жалобы Братиславы о том, что она потеряет деньги из-за остановки транзита, украинский президент заявил, что его страна теряет гораздо больше.



В ноябре Фицо объявил, что в мае следующего года он собирается в Москву, чтобы отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, куда его пригласил Путин. Оппозиционные партии Словакии раскритиковали предстоящую поездку Фицо в Россию. Ранее Фицо заявлял, что готов поговорить с Путиным и хочет восстановить нормальные отношения с Россией после окончания войны в Украине. Фицо критикует антироссийские санкции ЕС и военную помощь западных стран Украине.