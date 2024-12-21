Рождество выдастся самым холодным за последние 14 лет

Во второй половине недели Чехия попадет под влияние высокого атмосферного давления и теплого потока в верхних слоях атмосферы, что вызовет инверсию. На большей части территории будет ясно, местами облачно с низкими облаками.



Температуры будут зависеть от облачности. При ясном небе ночью они опустятся до −6°C, но днем могут подняться до 4°C, если будет солнечно. При низкой облачности утренние температуры и дневные максимумы будут оставаться около нуля.



«Изменение погодных условий наступит только в начале нового года».



На Рождество ожидается самая низкая температура с 2010 года. Утренние температуры будут колебаться от −2 до 2°C, дневные — от 0 до 5 °C. Снег начнет таять в низинах, но в горах может остаться до 20 см.



В западной части Чехии есть риск обледенения.



Среда выдастся облачной, — возможно местами пойдет дождь со снегом, — с постепенно замерзающими осадками. Утренняя температура составит от −4 до 0°C, дневная — от 0 до 4°C.



Четверг должен быть преимущественно облачным с низкой облачностью и туманом, но в горах в течение дня будет солнечно. Утренние температуры составят от −4 до 0°C, с вероятностью понижения до −6°C при снежном покрове и прояснениях. Во второй половине дня температура останется в пределах от 0 до 4°C.



В пятницу снова ожидаются облачные и туманные условия, с некоторым прояснением в течение дня. Кое-где также может моросить дождь. Утренние температуры составят от −4 до 0°C, после полудня — от 0 до 4°C.



Облачная и туманная погода сохранится в субботу и воскресенье, хотя местами выглянет солнце. В горах в течение дня снова будет солнечно. На выходных можно ожидать утренние температуры от −4 до 0°C, дневные — от 0 до 4°C.