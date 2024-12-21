Рождество выдастся самым холодным за последние 14 лет
24 декабря 2024
17:00
282
Неделя Рождества этого года ожидается холодной. Вначале будет облачно и снегопады, а в низинах — дождь со снегом.
Во второй половине недели Чехия попадет под влияние высокого атмосферного давления и теплого потока в верхних слоях атмосферы, что вызовет инверсию. На большей части территории будет ясно, местами облачно с низкими облаками.
Температуры будут зависеть от облачности. При ясном небе ночью они опустятся до −6°C, но днем могут подняться до 4°C, если будет солнечно. При низкой облачности утренние температуры и дневные максимумы будут оставаться около нуля.
«Изменение погодных условий наступит только в начале нового года».
На Рождество ожидается самая низкая температура с 2010 года. Утренние температуры будут колебаться от −2 до 2°C, дневные — от 0 до 5 °C. Снег начнет таять в низинах, но в горах может остаться до 20 см.
В западной части Чехии есть риск обледенения.
Среда выдастся облачной, — возможно местами пойдет дождь со снегом, — с постепенно замерзающими осадками. Утренняя температура составит от −4 до 0°C, дневная — от 0 до 4°C.
Четверг должен быть преимущественно облачным с низкой облачностью и туманом, но в горах в течение дня будет солнечно. Утренние температуры составят от −4 до 0°C, с вероятностью понижения до −6°C при снежном покрове и прояснениях. Во второй половине дня температура останется в пределах от 0 до 4°C.
В пятницу снова ожидаются облачные и туманные условия, с некоторым прояснением в течение дня. Кое-где также может моросить дождь. Утренние температуры составят от −4 до 0°C, после полудня — от 0 до 4°C.
Облачная и туманная погода сохранится в субботу и воскресенье, хотя местами выглянет солнце. В горах в течение дня снова будет солнечно. На выходных можно ожидать утренние температуры от −4 до 0°C, дневные — от 0 до 4°C.
Температуры будут зависеть от облачности. При ясном небе ночью они опустятся до −6°C, но днем могут подняться до 4°C, если будет солнечно. При низкой облачности утренние температуры и дневные максимумы будут оставаться около нуля.
«Изменение погодных условий наступит только в начале нового года».
На Рождество ожидается самая низкая температура с 2010 года. Утренние температуры будут колебаться от −2 до 2°C, дневные — от 0 до 5 °C. Снег начнет таять в низинах, но в горах может остаться до 20 см.
В западной части Чехии есть риск обледенения.
Среда выдастся облачной, — возможно местами пойдет дождь со снегом, — с постепенно замерзающими осадками. Утренняя температура составит от −4 до 0°C, дневная — от 0 до 4°C.
Четверг должен быть преимущественно облачным с низкой облачностью и туманом, но в горах в течение дня будет солнечно. Утренние температуры составят от −4 до 0°C, с вероятностью понижения до −6°C при снежном покрове и прояснениях. Во второй половине дня температура останется в пределах от 0 до 4°C.
В пятницу снова ожидаются облачные и туманные условия, с некоторым прояснением в течение дня. Кое-где также может моросить дождь. Утренние температуры составят от −4 до 0°C, после полудня — от 0 до 4°C.
Облачная и туманная погода сохранится в субботу и воскресенье, хотя местами выглянет солнце. В горах в течение дня снова будет солнечно. На выходных можно ожидать утренние температуры от −4 до 0°C, дневные — от 0 до 4°C.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
24 ДЕКАБРЯ 2024
654
09:00
24 ДЕКАБРЯ 2024
1181
22:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
2030
19:30
23 ДЕКАБРЯ 2024
16346
18:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
997
16:30
23 ДЕКАБРЯ 2024
823
15:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
764
13:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
3507
09:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
1765
08:00
23 ДЕКАБРЯ 2024
726
09:00
22 ДЕКАБРЯ 2024
937
18:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
1827
17:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
1187
15:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
518
13:00
21 ДЕКАБРЯ 2024
1229