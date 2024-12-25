Годовщина трагедии в университете все еще больная тема для многих. Новогодние петарды могут их пугать

— Может ли памятная дата вновь обнажить травму для людей, особенно для тех, кто пережил трагедию? Как с этим работать?



— Первая годовщина утраты близкого человека часто бывает психологически сложной. Это очень стрессовое время для семей погибших, а также для некоторых выживших, получивших травмы или не получивших их. Вполне нормально испытывать в это время целый ряд эмоций: гнев, боль от утраты и надежду на то, что ситуация постепенно улучшится. Это может быть психологическая боль, новое чувство безопасности или осмысление потери близкого человека.



Мы подходим к концу болезненного года, который нам пришлось пережить без любимого человека. Кроме того, в случае массовых жертв личное горевание семьи нарушается из-за повышенного внимания к годовщине со стороны СМИ и общественности.



Кому-то удобнее пережить годовщину в кругу семьи или в одиночестве, кого-то ободряет разговор по телефону доверия, а кто-то рад вспомнить о своих близких и их наследии в общественном месте. Людям помогает деликатность, кому-то — личное общение, кому-то — общественные ритуалы. Помогают мягкие слова признания утраты и единства.



По словам сотрудников Карлова университета, которые общаются с родными погибших, именно близкие и семьи хотят, чтобы их частная жизнь была уважаема, чтобы воспоминания об этом событии были тактичными, скромными и без политического участия. Это очень важно.



Некоторые люди нуждаются в помощи. Фонд пожертвований Карлова университета учредил три субфонда, в которые мы можем внести средства на программы, направленные на повышение способности студентов и преподавателей университета к восстановлению или на поддержку студентов из неблагополучных семей.



— Стоит ли вообще отмечать такую годовщину? Другие трагедии — например, в больнице в Угерске-Броде — не принято так вспоминать.



— Это зависит от времени. Семьи и общины обычно отмечают годовщины трагедий, хотя зачастую и в частном порядке. Ежегодные памятные мероприятия проводились и после упомянутой вами катастрофы, хотя и более сдержанно. Первая годовщина, как правило, оказывается самой сложной. Память может усилить эмпатию, чувствительность и готовность помочь другим.



— Комиссия Палаты депутатов по расследованию стрельбы на факультете подходит к завершению. Важно ли для выживших, что кто-то еще изучает это и привносит другую точку зрения?



— Потребности выживших разделились в отношении комиссии по расследованию. Многие семьи заявили, что не хотят, чтобы она была создана, для других же это очень важно. Это связано с различными потребностями тех, кого это касается, а также с разным временем. Единого ответа на этот вопрос не существует.



Для многих людей это нормально: нуждаться в информации, хотеть, чтобы она была подтверждена, и это помогает им справиться с утратой. Однако важно, чтобы члены комиссии по расследованию и представители СМИ сохраняли достоинство, деликатность и осмотрительность в общении с семьями.





Фейерверки и их звук могут ухудшить самочувствие и переживания многих людей.



— За две недели до Рождества полиция эвакуировала один из факультетов Западночешского университета из-за подозрения в стрельбе. Позже выяснилось, что это был розыгрыш двух студентов. Что заставляет людей так поступать? Особенно когда приближается годовщина.



— Это может быть невежество, глупая шутка, злой умысел. У меня нет подробностей о виновниках или истории инцидента, поэтому я не могу гадать об их мотивах. В любом случае, подобные инциденты — очень тягостные моменты для выживших, пострадавших и других людей, которых прямо или косвенно затронуло нападение на философский факультет.



— Насколько важно для психики людей видеть, что эти подозрения не игнорируются?



— Тот факт, что подобные инциденты быстро решаются и не игнорируются, показывает нам, как работает система безопасности, и в итоге способствует тому, что люди чувствуют себя в большей безопасности. Однако бдительность и чуткость со стороны граждан, которые замечают возможный риск и не боятся сообщить о нем, также является важным условием. Даже если это ложная тревога, с точки зрения профилактики важно ценить такую осведомленность.



— Изменило ли прошлогоднее событие общество? Например, в том, что больше внимания стало уделяться психическому благополучию?



— Да, очень существенно. Психическая устойчивость и здоровье — ключевые темы. Например, в Карловом университете через шесть месяцев после катастрофы был создан Центр, который занимается расширением возможностей отдельных людей и академического сообщества. Это комплексный подход. Большое внимание уделяется стойкости человека и ее укреплению, чтобы справиться с проблемами безопасности.



На практике это может заключаться в смягчении психологического воздействия события на отдельных людей и общество или укреплении служб поддержки психического здоровья учащихся. Еще одна область — образование, например, курсы первой помощи, психосоциальной поддержки или управления конфликтами. Многие школы и другие учреждения уделяют особое внимание антикризисным учениям, обучению персонала и начинают разрабатывать программы по повышению устойчивости и укреплению психического здоровья.



— Занимается ли этим и министерство?



— В Министерстве внутренних дел сейчас уделяется особое внимание готовности граждан к кризисным ситуациям, развитию осознанности и внимания.



В ответ на катастрофу на философском факультете была создана кампания «Позови меня на помощь», призванная повысить осведомленность людей о том, что происходит в их ближайшем окружении, побудить их к активным действиям в конфликтных ситуациях и развеять сомнения по поводу обращения за помощью к другим людям. Причем не только к тем, кто сталкивается с насилием, но и к посредникам, имеющим психологические проблемы.



Концепция совместной безопасности была разработана после наводнений этого года и хорошо подходит для инцидентов, связанных с насилием. Она основана на том, что граждане — не просто пассивные получатели помощи, а активные партнеры в обеспечении общей безопасности. Роль государства заключается в том, чтобы научить граждан распознавать риски, реагировать на предупреждения и справляться с чрезвычайными ситуациями.



— Празднование Нового года с фейерверками, петардами. Некоторые муниципалитеты отказываются от этого, сети сокращают продажи. Тем не мене, некоторые люди, несомненно, будут использовать пиротехнику. Как пережить этот период без паники?



— Паника — часто преувеличенное явление. Но фейерверки и их звук могут ухудшить самочувствие и впечатления многих людей. Чуткость относительно других людей, конечно, необходима. Речь идет не только о тех, кто пережил нападение с огнестрельным оружием на философском факультете или где-то еще. Но и люди с военным опытом, которые, возможно, подвергались воздействию взрывов, и люди с психическими расстройствами. Это также большая нагрузка на домашних животных.



Если впереди нас уже ждут праздники с большим количеством петард, неплохо бы подготовиться к такой ситуации вместе с близкими. Например, с маленькими детьми, пожилыми и чувствительными людьми. Важно быть рядом с ними, чтобы дать им чувство защищенности и спокойствия. Однако большинство людей реагируют адекватно и справляются с ситуацией.



— Эксперты из Норвегии, имеющие опыт развития событий после нападения Андерса Брейвика, также помогли с введением постепенных мер. Какие уроки были извлечены в чешских условиях?





— Мы также сотрудничаем с экспертами, имеющими опыт преодоления последствий стрельбы в школах или массовых терактов в других странах, таких как Германия, Дания, Израиль или Бельгия. Их мнение очень полезно для наших действий.





В основном это системные и частичные рекомендации, а также то, чего следует избегать и что не сработало у коллег. Одна из рекомендаций — не уделять внимания преступнику в СМИ, не упоминать его имя и историю, тем самым снижая риск подражания.





В целом важно проявлять чуткость и уважение к уязвимым группам. Уважение к их различным способам преодоления утраты и к их индивидуальным потребностям, которые возникают в разное время у разных людей. Содействие сплоченности, активность пострадавших групп и сообществ, доступность служб поддержки психического здоровья и их дестигматизация, привлечение соответствующих ритуалов или, возможно, создание центров жизнестойкости также имеют большое значение.





— Что вы ответите на критику некоторых выживших, которые говорят, что в первые дни им не хватало кризисной психологической поддержки со стороны факультета или Министерства внутренних дел? Некоторые рассказывают, как им пришлось объезжать больницы, чтобы через 48 часов узнать, что их ребенок мертв.





— К сожалению, характер события и его масштабы не помешали некоторым людям получить немедленную психосоциальную помощь.





В момент нападения в здании находилось 750 человек, еще сотни были в окрестностях. Около тысячи человек позвонили по телефонам экстренных служб. Потребовалось время, чтобы получить проверенную информацию о количестве пропавших без вести. К сожалению, не было единой системы связи и возможности обмениваться записями людей, и людям приходилось обращаться в больницы в поисках близких. Должно быть, им было очень тяжело, мне очень жаль.





Возможно, проблемой стало и то, что некоторых не удалось сразу опознать. Я думаю, что речь идет скорее об улучшении передачи информации и координации, чем об улучшении работы психологов или преподавателей отделения интенсивной терапии. Опыт семей, переживших тяжелую утрату, очень важен. Мы должны прислушиваться к ним, уважать их и стараться улучшить работу служб первой психологической помощи, кризисного вмешательства и координации информации.





Первая психологическая помощь была оказана в эвакуационном центре сотням людей сразу после катастрофы. За первые два месяца было проведено 6 500 консультаций.