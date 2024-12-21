Внешний долг Чехии вырос до 5,075 триллиона
24 декабря 2024
18:30
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Внешний долг Чешской Республики в третьем квартале этого года увеличился на 176,2 млрд крон, достигнув на конец сентября 5,075 трлн крон. По предварительным данным Чешского национального банка (ЧНБ), опубликованным в пятницу, долг вырос на 479 млрд крон по сравнению с предыдущим годом и составил 64,2% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Три четверти внешней задолженности вновь пришлось на частный сектор. Оставшаяся четверть пришлась на долю обязательств государственного сектора, которые включают в себя государственные долги и обязательства частных компаний, гарантированных правительством, и компаний с преобладающим государственным участием.
Что касается отдельных секторов, то за отчетный период ЧНБ зафиксировал рост задолженности во всех секторах экономики. По данным ЧНБ, наибольший рост был отмечен по внешнему долгу органов государственного управления, в основном за счет покупки государственных облигаций иностранными инвесторами. На долю органов государственного управления пришлось 17,2% от общего объема внешнего долга.
На развитие задолженности банковского сектора, включая ЧНБ, также повлиял рост спроса на покупку банковских облигаций со стороны нерезидентов. Доля банковского сектора в задолженности достигла 37,6%. На долю других секторов пришлось оставшиеся 45,2% внешнего долга.
«Объем иностранных обязательств увеличился в основном в результате привлечения национальными предприятиями торговых кредитов из-за рубежа и покупки облигаций иностранными инвесторами», — добавили в ЧНБ.
По инструментам наиболее распространенными формами долгового финансирования внешней задолженности в отчетном квартале вновь стали депозиты и займы от связанных с ними компаний. В совокупности на них пришлось 53,6% внешнего долга, по данным ЧНБ.
Что касается отдельных секторов, то за отчетный период ЧНБ зафиксировал рост задолженности во всех секторах экономики. По данным ЧНБ, наибольший рост был отмечен по внешнему долгу органов государственного управления, в основном за счет покупки государственных облигаций иностранными инвесторами. На долю органов государственного управления пришлось 17,2% от общего объема внешнего долга.
На развитие задолженности банковского сектора, включая ЧНБ, также повлиял рост спроса на покупку банковских облигаций со стороны нерезидентов. Доля банковского сектора в задолженности достигла 37,6%. На долю других секторов пришлось оставшиеся 45,2% внешнего долга.
«Объем иностранных обязательств увеличился в основном в результате привлечения национальными предприятиями торговых кредитов из-за рубежа и покупки облигаций иностранными инвесторами», — добавили в ЧНБ.
По инструментам наиболее распространенными формами долгового финансирования внешней задолженности в отчетном квартале вновь стали депозиты и займы от связанных с ними компаний. В совокупности на них пришлось 53,6% внешнего долга, по данным ЧНБ.
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