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Последствия теракта в Магдебурге могут затронуть всю Европу

Новости 420on
23 декабря 2024
22:00
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Нападение произошло не только перед Рождеством, но и в предвыборный период. Если полученная в начале расследования информация подтвердится, это существенно повлияет на предвыборную кампанию перед парламентскими выборами в Германии в феврале, пишет аналитик Мартин Йонаш.
Для Германии то, что сделал водитель автомобиля на рождественской ярмарке в Магдебурге, стало крайне болезненным ударом. Не только из-за пострадавших, среди которых есть маленький ребенок, не только потому, что это произошло во время предрождественнских праздников, которые ассоциируются с радостью и семьей.

Трагедия произошла всего через день после годовщины самого трагического исламистского преступления в истории Германии, напоминающего события в Магдебурге. 19 декабря 2016 года иммигрант, экстремист и преступник Анис Амри убил 13 человек на машине на рождественской ярмарке в Берлине.

Не только эти воспоминания оживают. Ситуация с безопасностью в Германии, мягко говоря, не улучшается. Об этом свидетельствует не только полицейская статистика роста насильственной преступности. Еще одно ужасное событие произошло всего четверть года назад в месте, куда люди приезжали отдохнуть и расслабиться — точно так же, как и теракт в Магдебурге. В конце августа злоумышленник ударил ножом троих участников городских гуляний в Золингене на западе страны.

Магдебургская трагедия произошла не только в крайне деликатное предрождественское время, но и в горячее время выборов. Через два месяца и три дня будет принято решение о новом правительстве. А теракт, если подтвердится, что именно о нем идет речь, вероятно, продиктует политикам одну из главных тем предвыборной кампании.

«Если предыдущее предположение о том, что террористом был человек мигрантского происхождения и что его действия имели исламистские мотивы, подтвердится, это, безусловно, возобновит дебаты об иммиграционной политике и политике предоставления убежища в Германии. До сих пор в предвыборной кампании доминировали экономические вопросы, после этого трагического события вопросы миграции и безопасности могут снова выйти на передний план», — говорит Зузана Лижцова, руководитель отдела немецких и австрийских исследований FSV UK.

Ее слова подтверждает другой эксперт по Германии Владимир Хандл. Нападение, безусловно, повысит важность вопроса внутренней безопасности, а также политики предоставления убежища и миграции в избирательной борьбе. Несмотря на то, что эти вопросы играют большую роль во всех предвыборных программах, AfD попытается присвоить эту тему обвинением в том, что государственные власти и демократические партии не способны обеспечить безопасность Германии и, наоборот, угрожают безопасности страны.

AfD в движении, Мерц под давлением

Новый ветер в парусах получит партия AfD, которую ее политические соперники называют угрозой демократии, а немецкие спецслужбы подозревают в экстремизме. Протестная формация уже давно достигла почти 20-процентной поддержки в опросах и устойчиво ее удерживает.

С другой стороны, фаворит выборов окажется под чрезвычайным давлением. Фридрих Мерц, председатель CDU и вероятный следующий канцлер, ранее в этом месяце дал понять о готовности предпринять смелые шаги в области миграционной политики. Ему будет трудно отступить после нападения в Магдебурге.

Что это может значить?

Помимо прочего, это существенное изменение для соседей Германии, в том числе для Чехии. До сих пор немецкая полиция патрулировала границы и выявляла нелегальных мигрантов, но у них в большинстве случаев еще была возможность подать заявление о предоставлении убежища в самой Германии.

Мерц отметил, что его правительство может опробовать другой подход: сообщать о мигрантах с границы. В этом случае беженцы останутся под опекой чешских, австрийских или польских властей. Домино других подобных мер, вероятно, пройдет через всю Европу.

Это тоже, помимо неизмеримых страданий раненых и скорбящих, может быть наследием нападения на Магдебург.
Германия Рождество полиция убийство выборы
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