Последствия теракта в Магдебурге могут затронуть всю Европу

Для Германии то, что сделал водитель автомобиля на рождественской ярмарке в Магдебурге, стало крайне болезненным ударом. Не только из-за пострадавших, среди которых есть маленький ребенок, не только потому, что это произошло во время предрождественнских праздников, которые ассоциируются с радостью и семьей.





Трагедия произошла всего через день после годовщины самого трагического исламистского преступления в истории Германии, напоминающего события в Магдебурге. 19 декабря 2016 года иммигрант, экстремист и преступник Анис Амри убил 13 человек на машине на рождественской ярмарке в Берлине.





Не только эти воспоминания оживают. Ситуация с безопасностью в Германии, мягко говоря, не улучшается. Об этом свидетельствует не только полицейская статистика роста насильственной преступности. Еще одно ужасное событие произошло всего четверть года назад в месте, куда люди приезжали отдохнуть и расслабиться — точно так же, как и теракт в Магдебурге. В конце августа злоумышленник ударил ножом троих участников городских гуляний в Золингене на западе страны.





Магдебургская трагедия произошла не только в крайне деликатное предрождественское время, но и в горячее время выборов. Через два месяца и три дня будет принято решение о новом правительстве. А теракт, если подтвердится, что именно о нем идет речь, вероятно, продиктует политикам одну из главных тем предвыборной кампании.





«Если предыдущее предположение о том, что террористом был человек мигрантского происхождения и что его действия имели исламистские мотивы, подтвердится, это, безусловно, возобновит дебаты об иммиграционной политике и политике предоставления убежища в Германии. До сих пор в предвыборной кампании доминировали экономические вопросы, после этого трагического события вопросы миграции и безопасности могут снова выйти на передний план», — говорит Зузана Лижцова, руководитель отдела немецких и австрийских исследований FSV UK.





Ее слова подтверждает другой эксперт по Германии Владимир Хандл. Нападение, безусловно, повысит важность вопроса внутренней безопасности, а также политики предоставления убежища и миграции в избирательной борьбе. Несмотря на то, что эти вопросы играют большую роль во всех предвыборных программах, AfD попытается присвоить эту тему обвинением в том, что государственные власти и демократические партии не способны обеспечить безопасность Германии и, наоборот, угрожают безопасности страны.





AfD в движении, Мерц под давлением





Новый ветер в парусах получит партия AfD, которую ее политические соперники называют угрозой демократии, а немецкие спецслужбы подозревают в экстремизме. Протестная формация уже давно достигла почти 20-процентной поддержки в опросах и устойчиво ее удерживает.





С другой стороны, фаворит выборов окажется под чрезвычайным давлением. Фридрих Мерц, председатель CDU и вероятный следующий канцлер, ранее в этом месяце дал понять о готовности предпринять смелые шаги в области миграционной политики. Ему будет трудно отступить после нападения в Магдебурге.





Что это может значить?





Помимо прочего, это существенное изменение для соседей Германии, в том числе для Чехии. До сих пор немецкая полиция патрулировала границы и выявляла нелегальных мигрантов, но у них в большинстве случаев еще была возможность подать заявление о предоставлении убежища в самой Германии.





Мерц отметил, что его правительство может опробовать другой подход: сообщать о мигрантах с границы. В этом случае беженцы останутся под опекой чешских, австрийских или польских властей. Домино других подобных мер, вероятно, пройдет через всю Европу.





Это тоже, помимо неизмеримых страданий раненых и скорбящих, может быть наследием нападения на Магдебург.