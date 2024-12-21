Орбан: война в Украине закончится в 2025 году

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, война в Украине завершится в 2025 году. По его словам, завершением конфликта станут переговоры или прямое поражение одной из воюющих сторон. Об этом Орбан заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. При этом он назвал президента России Владимира Путина «справедливым партнером».



«Война в Украине закончится в 2025 году либо путем переговоров, либо путем уничтожения одной из воюющих сторон», — заявил венгерский премьер-министр, который часто критикует Киев. Он добавил, что европейские экономики добьются «большого успеха» после окончания конфликта.



Премьер-министр Венгрии также раскритиковал сумму денег, которую Европа и США вложили в войну в Украине. «Вместе они потратили около 300 миллиардов евро. И результат? Пятая часть территории Украины оккупирована, несколько сотен тысяч человек погибли и еще сотни тысяч получили ранения», — сказал Орбан. По его мнению, средства можно было бы лучше инвестировать и таким образом поднять уровень жизни во всей Европе.



«Венгрия не утонула»



В интервью Орбан также рассказал о том, как живет Венгрия после почти трех лет войны. «Бывают годы, когда успех заключается в том, чтобы просто оставаться в живых», — сказал он. Он также заявил, что его страна пыталась повернуть военную ситуацию в свою пользу, но, по его словам, никому в Европе это не удалось. «Это большой успех, что Венгрия не утонула, как экономика большинства европейских стран», — добавил Орбан.



В интервью Орбан также рассказал о международных отношениях. «Наши хорошие друзья — президент Турции и премьер-министр Израиля, президент России — наш честный партнер», — сказал он. О новоизбранном президенте США Дональде Трампе он сказал, что тому «нравится Венгрия». «Между Америкой и Венгрией будет действовать справедливая визовая система и будет заключено соглашение, исключающее нынешнее налогообложение, что принесет большую пользу венграм», — добавил он.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выражал открытую поддержку Дональду Трампу. За свои высказывания он подвергся критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который особенно выступал против попыток Орбана представить себя «посредником» в решении военного конфликта, напоминает «Украинская правда». МИД Украины в свою очередь обвинил Орбана в том, что его предложение о рождественском перемирии между Россией и Украиной было всего лишь пиар-ходом.