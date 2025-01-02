Для россиян война — это социальный лифт к богатству. Мир им сейчас невыгоден, объясняет чешская журналистка Прохазкова

«Путин будет вести переговоры о мире в тот момент, когда это для него менее рискованно, чем война, — уверена эксперт. — Ему удобно вести войну, потому что так он удерживает экономику, позицию лидера, военачальника, сильного человека, который выступил против не против Украины — она ​​уже не играет большой роли — а против коллективного Запада, и у него есть определенные успехи».



По ее словам, поэтому в следующем году можно ожидать переговоров об обмене пленными или временном прекращении огня, но не о мире, потому что российское общество от этого не выиграет.



«Экономическая ситуация в России не такая, как мы представляли весной 2022 года: миллионы голодающих людей будут стучать по кастрюлям и умолять Путина остановить войну, — заявляет Прохазкова. — Напротив, от 28 до 29 миллионов человек в России наживаются на войне, и их уровень жизни повысился благодаря войне. А остальные люди существенно не обеднели, они не голодают».



Тем не менее российская экономика демонстрирует слабую тенденцию к снижению, что, вероятно, в основном связано с действиями Эльвиры Набиуллиновой, председателя российского центрального банка. Однако, согласно анализам, можно вести войну еще год без существенного падения уровня жизни россиян.



Наживу от конфликта получают выходцы из бедных регионов, куда уходит большая часть вознаграждений. «Есть солдаты из более бедных регионов, которые получают действительно огромные льготы, — объясняет журналистка. — Подавляющее большинство российских солдат на фронте сегодня воюют за деньги. Для огромной части из них это социальный лифт, и таким образом регионы становятся богаче».



Помимо финансового вознаграждения, солдаты получают и косвенную выгоду. В обмен на военную службу им прощают долги, проценты по кредитам или освобождают от уголовных наказаний.



Война также пользуется поддержкой общественности, которая относится к ней на расстоянии и с молчаливым одобрением.



«Отношение большинства населения России примерно такое: если мы идем на войну, давайте выиграем ее, но это не наше дело, — объясняет Прохазкова. — Только 10% россиян воспринимают войну как нечто, что затрагивает их полностью лично, например, если у них на фронте находится супруг или кто-то из членов семьи умер».



«Мир начинается с того, что агрессор берет на себя ответственность», — подчеркнул Липавский после нападения России на Киев.



По этой причине даже перспектива заключения мирного соглашения, вероятно, выглядит странной. По мнению журналистки, только восстановление баланса между Россией и западными державами или смерть Путина дает надежду на окончательное разоружение.



Атмосфера тотального недоверия



Во втором случае важную роль также будет играть то, умрет ли он естественной или насильственной смертью. От этого будет зависеть и дальнейшее развитие ситуации. Преемника можно было найти не только в соответствии с конституционными правилами, но и путем интриг и закулисных соглашений. Но Путин защищен от переворота.



«Никакой заговор невозможен, потому что не с кем договариваться, — описывает журналистка. — Вы боитесь собственной жены, что она побежит вас избивать. И там сейчас царит атмосфера тотального недоверия, и любой переворот устроить очень сложно».



Также затруднены возможные иностранные попытки смещения правителя Кремля, поскольку неясно, где именно находится Путин.



«Он перемещается между своими резиденциями. Во всех одинаково оборудованные кабинеты, так что на видео кажется, что он в Кремле, и непонятно, где он на самом деле, — отмечает Прохазкова. — Здесь пять или шесть одинаковых офисов, поэтому мы знаем, что Путин очень заботится о своей безопасности».