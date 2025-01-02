Пражский аэропорт временно прекратил работу из-за плохих погодных условий
5 января 2025
19:50
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Ухудшение метеорологических условий вынудило аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге прекратить работу в воскресенье, 5 января, в 17:00. Причина — ледяной дождь, сообщила пресс-секретарь аэропорта Дениса Хейтманкова. Когда возобновится работа, пока неясно, но в аэропорту предполагают, что это может произойти вечером.
О приостановке работы аэропорт также сообщает на своем сайте, где также рекомендует пассажирам следить за информацией о вылетах. Те, кто уже находится в аэропорту, получают информацию о текущей ситуации по радио и мониторам.
На сайте аэропорта некоторое время были проблемы с загрузкой после объявления об остановке движения, вероятно, большого количества запросов.
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) заранее предупредил о снегопаде, который перерастет в ледяной дождь. В воскресенье около полудня синоптики сообщили, что на Шумаве, в Пошумави, а также в Ческе-Будеевицах снегопад уже превратился в ледяные осадки и, таким образом, начинает формироваться гололедица.
Погода в выходные также ограничила полеты в Великобритании, Нидерландах и Германии. Например, в крупнейшем аэропорту Германии Франкфурте-на-Майне в воскресенье были отменены 120 из примерно 1090 запланированных взлетов и посадок.
На сайте аэропорта некоторое время были проблемы с загрузкой после объявления об остановке движения, вероятно, большого количества запросов.
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) заранее предупредил о снегопаде, который перерастет в ледяной дождь. В воскресенье около полудня синоптики сообщили, что на Шумаве, в Пошумави, а также в Ческе-Будеевицах снегопад уже превратился в ледяные осадки и, таким образом, начинает формироваться гололедица.
Погода в выходные также ограничила полеты в Великобритании, Нидерландах и Германии. Например, в крупнейшем аэропорту Германии Франкфурте-на-Майне в воскресенье были отменены 120 из примерно 1090 запланированных взлетов и посадок.
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