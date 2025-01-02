Пражский аэропорт временно прекратил работу из-за плохих погодных условий

О приостановке работы аэропорт также сообщает на своем сайте, где также рекомендует пассажирам следить за информацией о вылетах. Те, кто уже находится в аэропорту, получают информацию о текущей ситуации по радио и мониторам.



На сайте аэропорта некоторое время были проблемы с загрузкой после объявления об остановке движения, вероятно, большого количества запросов.



Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) заранее предупредил о снегопаде, который перерастет в ледяной дождь. В воскресенье около полудня синоптики сообщили, что на Шумаве, в Пошумави, а также в Ческе-Будеевицах снегопад уже превратился в ледяные осадки и, таким образом, начинает формироваться гололедица.



Погода в выходные также ограничила полеты в Великобритании, Нидерландах и Германии. Например, в крупнейшем аэропорту Германии Франкфурте-на-Майне в воскресенье были отменены 120 из примерно 1090 запланированных взлетов и посадок.