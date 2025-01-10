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Škoda Group поставит в Таллинн почти 70 троллейбусов. Эстонцы заплатят более 1,3 миллиарда крон

Новости и статьи
12 января 2025
17:00
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Пльзеньская компания Škoda Group поставит в столицу Эстонии Таллинн до 70 троллейбусов. На первом этапе будут доставлены 22 18-метровых сочлененных троллейбуса Škoda 33Tr и 18 12-метровых троллейбусов Škoda 32Tr.
Общая стоимость контракта, включающего полное сервисное и техническое обслуживание до 400 000 километров и опцион на поставку еще 30 троллейбусов, превышает 50 миллионов евро (около 1,3 миллиарда крон).

«После успешного запуска троллейбусов в Вильнюсе (с прошлого года отправлена 91 машина) мы поставим экологически чистое транспортное решение и в Таллинн. Проект является ключевой частью обновления троллейбусного транспорта в этом городе», — сказал представитель Škoda Group Ян Швехла.

Обе модели будут оснащены альтернативной системой аккумуляторного привода, которая позволит увеличить их мобильность на расстоянии до 25 километров от воздушной линии.

«В Таллинне троллейбусы Škoda были одним из основных видов общественного транспорта в прошлом. Они зарекомендовали себя как надежное и устойчивое транспортное решение во многих европейских городах», — сказал Карел Майер, председатель правления Škoda Electric группы Škoda.

Несколько лет назад Таллинн временно приостановил работу троллейбусов. «Было много мнений, что этот вид транспорта никогда не вернется. Теперь он возрождается, как и было обещано, и очень стильно. Помимо новых транспортных средств, будет модернизирована вся троллейбусная инфраструктура», — сказал Кайдо Падар из правления Aktsiaselts Tallinna Linnatransport.

По его словам, демонтаж существующей троллейбусной сети Таллинна уже начался, и некоторые районы города готовятся к переходу на бестроллейбусное движение, в то время как в других местах линии модернизируются. Мэр Таллинна Евгений Оссиновский отметил, что в растущем городе необходимо снизить зависимость от автомобилей.

«Для этого нам необходимо развивать быстрый и удобный общественный транспорт. Приобретение новых троллейбусов — часть более широкой концепции, ориентированной на приоритет общественного транспорта, в которую мы планируем вложить более 100 миллионов евро в ближайшие годы», — сказал Оссиновский.

По словам мэра, троллейбусы имеют большой потенциал для распространения на другие районы города. В дополнение к ним город закупает новые автобусы на биогазе и построит два новых трамвайных маршрута к 2029 году.

Транспортные средства оснащены кондиционерами, полностью низкопольные, с современными информационными системами, включая wi-fi. Для более удобной и быстрой посадки в них будут предусмотрены предварительно сдвижные двери и электрический пандус для посадки инвалидных и детских колясок.

Škoda Electric — крупнейший в Европе производитель троллейбусов, поставивший более 14 500 таких автобусов в Европу, Азию и США. Компания также производит электробусы, тяговые приводы и двигатели, трамваи, электропоезда, вагоны метро и шахтные вагоны.
транспорт Чехия
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