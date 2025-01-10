Пенсия в 67 лет — не худший вариант, датчане выходят на пенсию даже позже
12 января 2025
18:00
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В большинстве стран ЕС нормальный возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается. Сейчас больше всего обычный возраст выхода на пенсию увеличивается в Дании, где люди, родившиеся после 1967 года, смогут отдохнуть только в 69 лет.
Достижение нормального пенсионного возраста является основным условием для получения пенсии по старости во всех странах — членах ЕС. В зависимости от национальных условий можно выйти на пенсию и раньше, но если вы выберете ранний выход на пенсию, то должны учитывать более низкий размер государственной выплаты, а условия в разных странах ЕС отличаются.
Почему растет пенсионный возраст?
Почему растет пенсионный возраст?
Во многих странах ЕС возраст выхода на пенсию постепенно повышается. Это связано с увеличением средней продолжительности жизни. В результате государства — члены ЕС вынуждены выплачивать пенсии большему числу людей в течение более длительного времени, что создает серьезную нагрузку на пенсионные системы.
Чтобы сбалансировать расходы, большинство стран ЕС выбирают постепенное увеличение пенсионного возраста.
Дания — лидер по повышению пенсионного возраста
Дания занимает первое место по темпам повышения пенсионного возраста:
- Для граждан, родившихся до 1954 года, пенсионный возраст составляет 65 лет.
- Для родившихся с 1963 по 1966 год — 68 лет.
- Для родившихся после 1967 года — 69 лет.
Страны с пенсионным возрастом выше 65 лет
Наиболее распространенный возраст выхода на пенсию в ЕС — 65 лет. Однако в некоторых странах он уже выше:
- Бельгия: С 2025 года — 66 лет, с 2030 года — 67 лет.
- Ирландия: 66 лет.
- Италия: 67 лет.
- Германия: Для рожденных до 1958 года пенсионный возраст варьируется от 65 до 66 лет. Начиная с 1959 года рождения возраст ежегодно увеличивается на два месяца. Для рожденных в 1964 году и позже он составляет 67 лет.
- Нидерланды: 67 лет (2024-2025 годы), дальнейшие изменения будут зависеть от демографических данных.
- Португалия: 66 лет и 4 месяца (2024 год), дальнейшие изменения также зависят от демографии.
- Швеция: В 2026 году пенсионный возраст составит 67 лет.
Чехия: что изменится?
В Чехии пенсионный возраст уже составляет 65 лет для мужчин, но с 2025 года он начнет постепенно увеличиваться до 67 лет. Согласно реформе, возраст выхода на пенсию будет расти примерно на один месяц с каждым годом рождения.
Повышение пенсионного возраста в странах ЕС вынуждает людей активнее задумываться о долгосрочном финансовом планировании. Досрочный выход на пенсию остается возможным, но приводит к снижению выплат, что важно учитывать при принятии решений.
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