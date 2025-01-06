Поколение Z выбрасывает огромное количество еды из-за лени

Поколение Z все еще учится сокращать количество пищевых отходов. Таковы данные исследовательского проекта Wasteful Generation. В то же время представители этого поколения больше тратят впустую после того, как стали независимыми от своих родителей, но финансы или удобство также играют свою роль.





Исследовательский проект «Расточительное поколение» ставит своей целью выяснить отношение поколения Z к пищевым отходам, а также рассмотреть возможные пути их решения. Авторы обнаружили, что основной проблемой для этого поколения является выбрасывание продуктов после переезда от родителей. Так, живя с родителями, представители поколения Z выбрасывают в среднем 30 граммов еды в день, а после переезда этот показатель увеличивается более чем в два раза — до 66 граммов в день.





В то же время поколение Z выбрасывает меньше, когда в одной семье живет больше членов, даже ровесников. В среднем семьи, состоящие из одного члена поколения Z, выбрасывают 75 граммов еды в день, в то время как семьи из двух членов — 44 грамма, а из пяти — 22 грамма.





Результаты исследования ранее показали, что поколение Z выбрасывает гораздо больше еды, чем предыдущие поколения.





Продолжающееся исследование показывает, что экологичность продуктов питания меньше волнует младшую часть этого поколения. «Они ожидают, что ведение домашнего хозяйства, фермерство и организация питания станут для них более серьезной проблемой позже, когда они станут независимыми и создадут свои собственные семьи», — говорит исследователь INESAN Катерина Роханова.





Трехлетний проект, который стартовал в прошлом году и завершится в 2026 году, направлен на то, чтобы сделать продукты питания менее расточительными. «Поколение Z способно стать ключевой движущей силой устойчивого развития. Цель всех мероприятий — поддержать этот потенциал и вдохновить молодых людей на более ответственное поведение», — говорит руководитель проекта Люция Весела с факультета делового администрирования и экономики Университета Менделя.





Удобство и финансы играют ключевую роль





По мнению исследователей, существует также несоответствие между осведомленностью поколения Z об экологичности и его реальным поведением. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на отходах как таковых, они уделяют внимание, например, переработке отходов или здоровью. «Поколение Z осознает, насколько важна устойчивость, но ему трудно следовать ей», — говорит Весела.





Если говорить о пищевых отходах, то чаще всего в мусор попадают фрукты, овощи и выпечка. Из интервью с представителями поколения Z исследователи выяснили, что основными причинами расточительства являются плохая организация покупок или неправильное планирование приготовления и потребления пищи. «Они также часто называют в качестве причин общее потребительское отношение общества, удобство или даже лень», — добавила Весела. Таким образом, для поколения Z финансы или удобство часто являются ключевыми факторами при принятии решений. Хотя они экономят время, совершая более крупные, но менее частые покупки, они выбрасывают больше продуктов.





В ходе интервью представители старшего поколения Z сообщили, что стараются максимально сократить количество отходов, но признали, что могли бы делать больше. Для них устойчивое развитие в основном связано с глобальными проблемами, такими как экология и потребление ресурсов. Для более молодой части поколения Z устойчивое развитие больше ассоциируется со здоровым образом жизни. «Поколение Z старается не тратить впустую, но часто терпит неудачу», — добавляет Весела.

Влиятельные люди как решение проблемы





По мнению исследователей, очень важно, чтобы проблема отходов была воспринята поколением Z. Кампания Don’t Be Trash направлена на повышение осведомленности о пищевых отходах. Для этого используются социальные сети, приложение или интернет. Но из всех цифровых инструментов наиболее эффективными являются средства влияния. «Сотрудничество с такими авторитетами, как Розария Гашковцова, Анна Сохорова и Ян Шпачек, оказалось ключевым для установления подлинной связи с молодым поколением», — рассказывает Весела.



Интерактивное приложение Don’t Be Trash, созданное командой из Карлова университета, призвано соединить образование с мотивацией и помочь изменить привычки поколения Z. Согласно полученным результатам, оно может эффективно распространять информацию, но, по мнению Игоря Червены, координатора разработки приложения, необходимо использовать более привлекательный подход для поколения Z. «На основе наших выводов в 2025 году будет разработана улучшенная версия приложения с акцентом на геймификацию и более активное вовлечение пользователей. Среди новых функций — новые игровые элементы, система вознаграждений, разбивка контента на более короткие блоки и инструменты отслеживания прогресса», — резюмирует Червены.





Напротив, студенты не проявляют особого интереса к оффлайновым мероприятиям, таким как лекции или семинары. Таким образом, онлайн-коммуникация, сфокусированная на быстрых сообщениях и простых в применении советах, в основном вдохновляет на более ответственное поведение. «Кампания показала, что поколение Z ценит практическую информацию, представленную в привлекательной форме. В будущем мы хотим сделать онлайн-образование еще более привлекательным и предложить конкретные советы по сокращению отходов», — говорит координатор кампании с факультета бизнеса и экономики MENDELU.



Кто такое поколение Z





К поколению Z относятся люди, родившиеся примерно в период с 1997 по 2012 год, самые младшие из них учатся в начальной школе, самые старшие — учатся в университетах или уже работают.