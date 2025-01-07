Опрос: Более трех четвертей жителей Чехии согласны со строительством нового энергоблока в Дукованах

34% не испытывают никаких опасений по поводу использования ядерной энергии, а 41% испытывает лишь незначительные опасения. Это следует из прошлогоднего опроса, результаты которого предоставил Чешскому агентству новостей Центр изучения общественного мнения (CVVM).



CVVM не стал сравнивать результаты с предыдущими опросами, поскольку изменил методику отбора респондентов. Однако, согласно предыдущему опросу, более половины людей не доверяли правительству в 2023 году в принятии решений о развитии атомной энергетики в Чехии. В нынешнем опросе 10% людей твердо доверяют правительству в этом вопросе, а 48% выразили недоверие.



CVVM отметил, что этот результат контрастирует с общим низким уровнем доверия к нынешнему правительству. По мнению авторов исследования, возможно, повлиял тот факт, что незадолго до начала опроса правительство выбрало корейскую компанию KHNP в качестве победителя тендера на строительство в Дукованах.



78% респондентов высказались за дальнейшее строительство АЭС «Дукованы», 16% — против, а остальные ответили, что не знают. 63% опрошенных хотят увеличить долю атомной энергии в производстве электроэнергии в Чехии, 22% — сохранить ее на нынешнем уровне и 11% — сократить. «Из факторов, влияющих на увеличение поддержки атомной энергетики, положительное значение имеют только цена на электроэнергию и, в меньшей степени, надежность поставок и экономическая конкурентоспособность, в то время как важность выбросов углекислого газа как фактора принятия решения говорит против увеличения доли атомной энергетики в производстве электроэнергии», — говорится в сообщении CVVM.



4% граждан очень обеспокоены использованием атомной энергии в Чешской Республике, а 19% — умеренно обеспокоены. В то же время три четверти опрошенных выразили незначительную обеспокоенность или не выразили ее вовсе. «Более детальный анализ показывает, что несколько более высокий уровень обеспокоенности выражают женщины по сравнению с мужчинами, а также респонденты без диплома о среднем образовании. Озабоченность довольно сильно соответствует общему отношению к ядерной энергии», — отмечают авторы исследования.



Половина жителей Чехии считают переход на более чистую энергию успешным, 43% — неуспешным. «Развитие фотовольтаики и развитие атомной энергетики чаще всего называют самыми большими успехами перехода на более чистую энергию, в то время как высокие цены на электроэнергию, слишком медленное развитие атомной энергетики и слишком большое расширение солнечных электростанций, занимающих хорошие сельскохозяйственные земли, обременяющих бюджет и повышающих цены на электроэнергию для потребителей, чаще всего считаются неудачами», — говорится в сообщении CVVM.



42% граждан считают энергетическую систему Чехии справедливой с точки зрения распределения преимуществ и недостатков между различными группами общества, а 46% — несправедливой. Среди респондентов, назвавших энергетическую систему Чехии справедливой, почти две трети не смогли назвать конкретную причину своей позиции. Люди, выразившие такое мнение, сказали, что она несправедлива из-за непропорционально высоких прибылей, которые часто получают субсидируемые производители электроэнергии, высоких или разных цен, несправедливого распределения затрат и последствий перехода на более чистую энергию, а также большой разницы между себестоимостью и ценой для потребителей.