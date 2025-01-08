Соседних с Россией стран, желающих вступить в ЕС, становится все больше

«Законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС был представлен на рассмотрение Национального Собрания. Теперь правительство должно его прокомментировать. Мы предлагаем выразить позитивную позицию», — заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает сайт.





По его словам, в последние годы у Армении были «достаточно интенсивные и динамичные отношения» с ЕС.





«Мы имели дело (с ЕС) с богатым содержанием, охватывающим различные сферы. ЕС выразил свою сильную политическую поддержку армянской демократии. (...) ЕС также выразил готовность содействовать укреплению экономической устойчивости Армении», — сказал Мирзоян, добавив, что на этом основании он «предлагает положительно отреагировать» на законопроект.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на это предложение, заявив, что правительство не возражает против него. Однако он подчеркнул, что закон может не означать, что страна в конечном итоге вступит в ЕС.





«Такое решение не может быть принято через закон и решение правительства. Оно может быть принято только на референдуме. Другого варианта нет», — сказал он.

Пашинян также сказал, что после того, как парламент одобрит законопроект, Армения должна обсудить с ЕС план, который предусматривает блок. «Мы должны вместе разработать детальный план», — заключил он.





Референдум в Молдове





В настоящее время в Европейский союз входят 27 стран. Последней к нему присоединилась Хорватия в 2013 году, а Великобритания покинула ЕС в 2020 году. В настоящее время 11 стран заинтересованы в присоединении к ЕС, но путь к членству может быть долгим.





Вступление в ЕС обусловлено так называемыми Копенгагенскими критериями, которым должны соответствовать страны, вступающие в ЕС. Они делятся на три группы: политические (институциональная стабильность, демократия, верховенство закона и уважение прав человека и меньшинств), экономические (функционирующая рыночная экономика) и законодательные (соответствие своду европейских законов).





Одним из кандидатов на вступление в блок является Молдова, которая в конце октября проголосовала на референдуме за закрепление вступления в ЕС в своей конституции. Результат оказался близким: около 50,5 % проголосовали «за». В то же время молдаване выбирали и президента, которым во второй раз стала Майя Санду. Россия, финансировавшая кампанию дезинформации в стране, впоследствии назвала выборы несвободными.





Напротив, парламент Грузии, возглавляемый пророссийской партией «Грузинская мечта», проголосовал за отсрочку вступления в ЕС. Он одобрил приостановку переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.





В общей сложности 11 стран





Босния и Герцеговина также заинтересована в членстве. Также интерес проявляют Сербия, Албания, Северная Македония, Косово, Черногория, Украина и Турция.





Российская Федерация в целом не очень хорошо относится к расширению западных группировок. Это относится как к ЕС, так и к Североатлантическому альянсу. Сама Россия входит в группу БРИКС, в которую с первого января этого года была включена Индонезия.





Она также входит в Содружество Независимых Государств (СНГ) — наднациональную организацию, созданную в 1991 году после распада Советского Союза, в рамках которой государства должны были координировать свою политику по определенным вопросам.





В него входит, например, Молдова, но ее правительство объявило о намерении покинуть группу в 2023 году. В июле 2023 года она приняла закон о прекращении действия соглашения о членстве в СНГ.





Россия оккупировала молдавское Приднестровье с начала 1990-х годов и в то же время в феврале 2023 года отменила указ 2012 года, который поддерживал суверенитет Молдовы.





Москва решает вопросы безопасности совместно с государствами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Армения. Последняя объявила о намерении покинуть группу в июне 2024 года, но ОДКБ по-прежнему включает ее в свой список на сайте. Ранее в организацию также входил Узбекистан, но в 2012 году он приостановил свое членство.