«Я должен был сказать, что предвыборные обещания недействительны из-за войны», — признал глава правительства Чехии

«Я совершил одну ошибку и осознаю ее. Когда Россия напала на Украину, я должен был ясно дать понять, что никакие предвыборные обещания не имеют силы. Что здесь идет война, и мы будем действовать так, чтобы провести через нее Чешскую Республику. Я пытался честно сказать людям, что мы выполним свои обещания. И это несмотря на чрезвычайную ситуацию», — заявил премьер-министр в воскресном ток-шоу.



Парламентские выборы состоялись осенью 2021 года. Спровоцированная Россией война в Украине началась 24 февраля 2022 года. Чехия встала на сторону захваченной Украины и с тех пор является одним из ее крупнейших сторонников, как в гуманитарной, так и в военной сферах.



В то же время Фиала раскритиковал оппозицию за то, что она не поддержала его в ситуации, когда рядом с чешской границей происходит военный конфликт, а его правительство пытается минимизировать последствия надвигающегося конфликта или связанной с ним миграционной волны.



«Оппозиция, вместо того чтобы сплотиться в трудные времена, немедленно воспользовалась этим, чтобы создать дурацкое настроение и критиковать каждый наш шаг. Я должен был сказать об этом, потому что это было бы справедливо», — сказал Фиала.



Хотя Фиала считает, что предвыборные обещания не стоило давать, он добавил, что его правительство все еще пытается их выполнить. Он подтвердил, что программная декларация кабинета министров будет выполнена на 93%.



До выборов его правительство все еще хочет наверстать изменения в трудовом кодексе, поправки в уголовное законодательство и энергетику, а также реформу социальных пособий. Фиала добавил, что он также хочет подписать контракт на завершение строительства атомной электростанции в Дукованах.



«Я определенно хочу, чтобы мы подписали контракт на завершение строительства АЭС "Дукованы". Я хочу, чтобы мы продолжили рекордные темпы открытия и запуска транспортных сооружений в плане транспортной инфраструктуры. Я уверен, что мы продолжим модернизацию вооруженных сил. Там, благодаря тому, что мы выделяем два процента ВВП на оборону, у нас есть возможность провести действительно значительную модернизацию армии», — сказал Фиала.



Однако из-за препятствий, чинимых оппозицией в Палате депутатов, премьер-министр не уверен, что все реально осуществить до конца срока. «Теоретически это возможно, но практически, вероятно, нет», — сказал он и раскритиковал препятствующую оппозицию за «злоупотребление правилами процедуры Палаты депутатов». Фиала сказал, что его кабинет, который, согласно опросам, пользуется низкой поддержкой населения, потратил последние несколько месяцев на то, чтобы вернуть доверие людей. Парламентские выборы должны состояться осенью этого года.