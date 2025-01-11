Опять гололед, ночь будет очень холодной, предупреждают метеорологи
13 января 2025
18:00
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В понедельник вечером и во вторник в Чешской Республике вновь возникнет опасность гололеда. Кроме того, Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) ожидает сильные морозы в некоторых районах.
Местами будет образовываться иней, который может превратиться в тонкий скользкий слой льда на дорогах.
Предупреждение распространяется на всю территорию страны с 17:00 понедельника до 10:00 вторника. «В течение дня на дорогах в затененных местах может сохраняться гололедица, даже если температура воздуха будет выше нуля», — добавили в ČHMÚ.
По данным метеорологов, в некоторых районах Высочины, Южной Моравии и Злинского края температура воздуха ночью и утром опустится ниже −12°C.
Предупреждение распространяется на всю территорию страны с 17:00 понедельника до 10:00 вторника. «В течение дня на дорогах в затененных местах может сохраняться гололедица, даже если температура воздуха будет выше нуля», — добавили в ČHMÚ.
По данным метеорологов, в некоторых районах Высочины, Южной Моравии и Злинского края температура воздуха ночью и утром опустится ниже −12°C.
Эта часть предупреждения будет действовать с ночи понедельника до утра вторника.
Однако холодно будет не только на Чешско-Моравском нагорье и в восточной Моравии. Даже в остальной части региона ночные температуры опустятся до −10°C. В целом, холоднее будет в тех районах, где за ночь прояснится и сохранится снежный покров.
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