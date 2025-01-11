Опять гололед, ночь будет очень холодной, предупреждают метеорологи

Местами будет образовываться иней, который может превратиться в тонкий скользкий слой льда на дорогах.



Предупреждение распространяется на всю территорию страны с 17:00 понедельника до 10:00 вторника. «В течение дня на дорогах в затененных местах может сохраняться гололедица, даже если температура воздуха будет выше нуля», — добавили в ČHMÚ.



По данным метеорологов, в некоторых районах Высочины, Южной Моравии и Злинского края температура воздуха ночью и утром опустится ниже −12°C.





Эта часть предупреждения будет действовать с ночи понедельника до утра вторника.



Однако холодно будет не только на Чешско-Моравском нагорье и в восточной Моравии. Даже в остальной части региона ночные температуры опустятся до −10°C. В целом, холоднее будет в тех районах, где за ночь прояснится и сохранится снежный покров.