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Климатолог: Из-за потепления зимой стало больше осадков, но это уже не снег

Новости и статьи
18 января 2025
13:00
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В долгосрочной перспективе количество зимних осадков увеличивается, но из-за изменения климата снег больше не выпадает, сообщил ČTK климатолог Павел Заградничек из Института глобальных изменений Чешской академии наук. По его прогнозам, к 2050 году снежный покров будет вдвое меньше, чем сейчас, а к концу века вообще cоставит лишь треть, если с изменением климата и потеплением не бороться.
По словам Заградничека, количество дней со снежным покровом в последнее десятилетие вдвое меньше, чем 60 лет назад. Более выраженным является снижение количества дней с более чем 10-сантиметровым снежным покровом, которое сократилось на две трети.

«Мы не замечали этого до 2010 года, потому что зимой температура часто опускалась ниже нуля. С повышением температуры теперь чаще идут дожди, а если снег и выпал, то он недолго лежит», — говорит Заградничек. Ситуация особенно ухудшилась после 2010 года, когда увеличилось количество дней с температурой выше нуля. Такое развитие событий, несомненно, является следствием изменения климата. «Если бы температура не повышалась, количество снежных осадков увеличилось бы, потому что у нас выпадает больше осадков как таковых», — добавил он.

Уменьшение снежного покрова негативно сказывается на природе и водных ресурсах. 

«Снег имеет решающее значение для пополнения запасов грунтовых вод, которые являются важным источником питьевой воды. Если весной снежный покров отсутствует, растительности не из чего черпать воду, что приводит к ускоренному высыханию почвы. Это в сочетании с отсутствием осадков может ускорить наступление засухи», — предупреждает Заградничек. Кроме того, снежный покров защищает растения от экстремально низких температур.

Смягчить эти последствия помогут меры по адаптации, которые позволяют удерживать воду в ландшафте. «Например, в январе прошлого года, когда снег растаял, это вызвало наводнение.

Более эффективное управление водными ресурсами поможет справиться с этими проблемами», — сказал он. Однако в долгосрочной перспективе необходимо сократить выбросы парниковых газов, что приведет к снижению температуры.

Будущие тенденции неблагоприятны. 

«На портале ClimRisk каждый может узнать прогноз развития климата для своей местности», — рассказал Заградничек. По словам климатолога, уменьшение количества выпадающего снега — еще одно свидетельство изменения климата, которое будет иметь далеко идущие последствия для водных ресурсов, природы и жизни людей. Заградничек напомнил, что уменьшение снежного покрова уже сказывается на зимних видах спорта и туризме. Их организаторы вынуждены перемещаться на большие высоты, чем раньше.
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