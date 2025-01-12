Два алкогольных напитка в аэропорту — и хватит. Ryanair страдает от пьяных пассажиров
14 января 2025
18:00
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Пьяные пассажиры являются причиной ряда обострившихся инцидентов в самолетах. Поэтому бюджетная авиакомпания Ryanair обращается к европейским властям с просьбой ввести ограничение на два алкогольных напитка в аэропортах. Авиакомпании уже имеют право отказывать в посадке людям, которые слишком «социально устали».
Глава Ryanair Майкл О’Лири уже давно призывает ввести лимит на алкогольные напитки. Авиакомпания повторила свой призыв в свете недавних инцидентов, когда один из ее самолетов пришлось перенаправить из-за пьяного пассажира. Перевозчик подал судебный иск, чтобы взыскать 15 000 евро (378 000 крон) за понесенные расходы.
В компании добавили, что во время задержек пассажиры будут коротать время, не употребляя алкоголь, так как в настоящее время нет никаких ограничений. Авиакомпании имеют право не пускать на борт пассажиров, которые по виду уже пьяны.
В январе Ryanair заявила, что подает в суд на неназванного пассажира, из-за которого в прошлом году рейс из Дублина в Лансароте был перенаправлен в Порту. Авиаперевозчик требует возместить расходы, которые ему пришлось понести на размещение экипажа и пассажиров, оплату посадки и обслуживания в португальском аэропорту, а также на замену экипажа, чтобы прежний экипаж не работал сверх разрешенных часов.
«Нам не пришлось бы платить ничего из этого, если бы пассажир-дебошир не стал причиной перенаправления самолета в Порту», — заявили в авиакомпании. «Европейским властям пора ограничить продажу алкоголя в аэропортах», — заключили они.
В компании добавили, что во время задержек пассажиры будут коротать время, не употребляя алкоголь, так как в настоящее время нет никаких ограничений. Авиакомпании имеют право не пускать на борт пассажиров, которые по виду уже пьяны.
В январе Ryanair заявила, что подает в суд на неназванного пассажира, из-за которого в прошлом году рейс из Дублина в Лансароте был перенаправлен в Порту. Авиаперевозчик требует возместить расходы, которые ему пришлось понести на размещение экипажа и пассажиров, оплату посадки и обслуживания в португальском аэропорту, а также на замену экипажа, чтобы прежний экипаж не работал сверх разрешенных часов.
«Нам не пришлось бы платить ничего из этого, если бы пассажир-дебошир не стал причиной перенаправления самолета в Порту», — заявили в авиакомпании. «Европейским властям пора ограничить продажу алкоголя в аэропортах», — заключили они.
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