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Политикам нужно поторопиться. Они рискуют остаться без январских зарплат

Новости и статьи
15 января 2025
19:30
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Если политики успеют принять закон о зарплатах конституционных чиновников до конца января, это будет неприятная ситуация, но зарплаты всех, кого это касается, уже будут рассчитаны в соответствии с новыми правилами. По мнению конституционных юристов, неопределенность возникнет лишь в том случае, если закон вступит в силу только после 1 февраля. Политики уверяют, что справятся.
«Если в месяц, когда вы выполняете свою работу, определяется, как вы будете получать за нее вознаграждение, это не совсем приятно, но все же терпимо. В момент, когда дело дойдет до февраля или даже позже, у нас не будет никаких правил, по которым нужно будет оценивать результаты работы», — говорит конституционный юрист Ян Кисела.

То, что трудности возникнут после «перехода» в следующий месяц, подтверждает Роберт Збирал, эксперт по конституции из Масарикова университета в Брно.

«Если закон вступит в силу после 1 февраля, он будет иметь обратную силу в отношении вознаграждения за работу, выполненную в январе 2025 года. Однако это очень особый случай, поскольку новый нормативный акт не конкурирует ни с одним действующим актом, который бы вообще существовал», — говорит он.

Далее оба юриста напоминают, что, поскольку закон не вступил в силу, все, кого затронула поправка, фактически работают «бесплатно» или не зная, сколько денег они получат за свою работу.

«Если бы он (закон) не был бы принят, они могли бы не получить зарплату и за январь», — считает Збирал.  Он возлагает вину на правительство и коалиционное большинство, которое оставило короткий срок для утверждения.

Затем Кисела говорит о чрезвычайном варианте — например, о том, что Министерство труда и социальных дел обойдет все учреждения, затронутые нынешним образовавшимся вакуумом, и попросит их рассчитать итоговую сумму так, как если бы существовала правовая основа. «А затем пусть они подумают, хотят ли они ничего не давать людям, что, вероятно, приведет к судебным разбирательствам», — добавил он.

«Мы успеем»
По словам политиков, проблем быть не должно. «Все согласовано, чтобы сделать это вовремя», — сказал Ян Якоб, председатель парламентского клуба TOP 09. Палата представителей должна утвердить окончательную форму закона в среду.

«Мы общаемся, мы делаем все, чтобы быть готовыми к тому, что закон будет утвержден немедленно. Он должен быть рассмотрен 28 января», — говорит председатель Сената Милош Выстрчил (ODS).

У президента Петра Павла будет три дня, чтобы подписать законопроект. «Мы будем действовать стандартным образом. Президент выскажет свое мнение после того, как законопроект будет готов к подписанию», — утверждает Войтех Шелига, пресс-секретарь замка.

В конце мая Конституционный суд заявил, что закон о зарплатах политиков и судей нуждается в доработке, и удалил его часть. Зарплаты судей были увеличены в полном объеме, а у законодателей было время до конца этого года, чтобы скорректировать свои.

Коалиция на подъеме
Коалиция приступила к рассмотрению, когда Мариан Юречка (KDU-ČSL), будучи министром труда и социальных дел, объявил, что зарплаты политиков могут вырасти на 14%. Это возмутило как профсоюзы, так и оппозицию, и в итоге правительство выступило с предложением увеличить зарплату только на 6,9%. В таком виде законопроект был поддержан бюджетным комитетом Палаты представителей. Более того, он также согласился с поправкой министра Юречки, согласно которой зарплата политиков в будущем должна повышаться не более чем на пять процентов по сравнению с предыдущим годом.

Однако оппозиция, возглавляемая движением ANO, уже стоит на баррикадах и пытается всеми доступными способами заблокировать повышение зарплат политиков. Вместо этого она предлагает политикам заморозить свои зарплаты и обсудить, как они будут получать вознаграждение в ближайшие годы.
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