«Наконец-то сгорел ресторан «У Койота»», — написал мужчина в Facebook. Теперь он под прицелом полиции
16 января 2025
10:30
599
В Facebook мужчина под ником Max Dobrý в ночь на воскресенье опубликовал статус «Наконец-то сгорел ресторан u Kojota». Он добавил смайлик и несколько фотографий. Полиция выясняет, являются ли его действия преступлением.
12 января в 00:15 (через час после взрыва), пользователь под ником Max Dobrý опубликовал в Facebook статус „Konečně shořela hospoda u Kojota“. Он добавил три фотографии, которые, по всей видимости, сделал из окна своего дома на четвертом этаже многоквартирного дома. На снимках запечатлена сцена субботнего вечера, когда у ресторана припаркованы несколько полицейских, пожарных и машин скорой помощи.
В результате масштабного пожара в ресторане в Мосте и его последствий погибли в общей сложности семь человек, остальные до сих пор находятся в больницах с травмами. По первоначальной информации, причиной трагедии стал перевернувшийся воздухонагреватель.
Seznam Zprávy попытался связаться с автором сообщения в мессенджере. Ответа не последовало. Два имени указаны на табличке у дверного звонка многоквартирного дома и на входной двери квартиры.
В течение двух дней журналисты несколько раз пытались дозвониться до квартиры автора статуса, но тоже безуспешно. Только собака громко лаяла за дверью. Соседи, однако, опознали на фотографии в Facebook мужчину, который живет на четвертом этаже их многоквартирного дома, а также его белую собаку.
Автор статуса не скрывает свою внешность на Facebook. На одной фотографии он стоит с энергетическим напитком в руке и президентом России Владимиром Путиным на заднем плане, на другой — обнимает статую Владимира Ильича Ленина. Для вступительного фото Max Dobrý выбрал советский флаг с пятиконечной звездой, серпом и молотом. «Да-да... Я знаю, кто нас освободил», — написал он в комментарии под флагом.
На другой фотографии профиля изображена его белая собака с российским флагом и советским значком.
Его профиль заполнен фотографиями еды, пошлыми шутками, критикой действующей власти и, наоборот, поддерживающими видео с представителями несистемных партий. В отзывах он хвалит дезинформационный сайт. Для меня KTV — лучший новостной канал, где не врут и снимают только правду !!!! ... Макс из «Моста»«, — пишет он.
Четырнадцать случаев
Описанный случай с человеком, скрывающимся под псевдонимом Max Dobrý, является одним из четырнадцати, которые полиция в настоящее время расследует в связи с трагедией в ресторане, и может подпадать под категорию преступлений на почве ненависти.
«Мы отслеживает все посты, которые мы находим или о которых полиция сообщает общественности. Это касается и поста, о котором вы спрашивали», — сказал Seznam Zprávy Камил Марек, пресс-секретарь Управления полиции региона Усти-над-Лабем.
«В настоящее время мы выясняем, были ли совершены какие-либо незаконные действия, поэтому сейчас мы не можем сказать более конкретно. Скорее всего, эти люди не осознают, что таким образом они могут нанести психологический вред жертвам или пострадавшим, а также совершить преступление», — сказал Марек.
«Устоявшаяся тенденция в социальных сетях в виде ненавистнических комментариев и распространения ложных утверждений или изображений продолжается. Некоторые из них связаны с военной агрессией Российской Федерации на территории Украины или ситуацией в Израиле», — говорится в отчете о развитии зарегистрированной преступности на 2023 год.
Так называемые преступления на почве ненависти также были рассмотрены в ежегодном отчете о деятельности прокуратуры в 2023 г. Было зарегистрировано 121 дело (на семь меньше, чем в 2022 г.), а число привлеченных к ответственности снизилось со 102 до 90 человек, что на 12 меньше, чем в предыдущем году.
В прошлом году тенденция изменилась. Суды уже привлекли к ответственности 159 человек, 114 предстали перед судом, а 63 были осуждены.
Преступления на почве ненависти в 2024 году
По данным Верховной государственной прокуратуры,в 2024 году к уголовной ответственности было привлечено 159 человек, 114 предстали перед судом и 63 были осуждены.
Были назначены следующие наказания: 4× лишение свободы без срока, 31× условное лишение свободы, 13× общественные работы и 15× штраф.
В 18 случаях было назначено дополнительное наказание к основному — 1× высылка, 8× штраф, 9× другое (неуказанное) наказание.
«На преступления на почве ненависти по-прежнему негативно влияют российская агрессия против Украины, увеличение числа украинских беженцев и, в последнее время, израильско-палестинский конфликт, инициированный нападением ХАМАС на территорию Израиля», — говорится в годовом отчете за 2023 год. Отчет за прошлый год пока недоступен.
Полицейские оценят, чем обернется дело Макса Доброго, через несколько недель. Как минимум, его вызовут для дачи объяснений.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
16 ЯНВАРЯ 2025
33
08:00
16 ЯНВАРЯ 2025
356
21:00
15 ЯНВАРЯ 2025
1814
19:30
15 ЯНВАРЯ 2025
508
18:00
15 ЯНВАРЯ 2025
621
16:30
15 ЯНВАРЯ 2025
862
14:00
15 ЯНВАРЯ 2025
693
13:00
15 ЯНВАРЯ 2025
940
18:00
14 ЯНВАРЯ 2025
950
14:00
14 ЯНВАРЯ 2025
620
10:30
14 ЯНВАРЯ 2025
1055