«Наконец-то сгорел ресторан «У Койота»», — написал мужчина в Facebook. Теперь он под прицелом полиции

12 января в 00:15 (через час после взрыва), пользователь под ником Max Dobrý опубликовал в Facebook статус „Konečně shořela hospoda u Kojota“. Он добавил три фотографии, которые, по всей видимости, сделал из окна своего дома на четвертом этаже многоквартирного дома. На снимках запечатлена сцена субботнего вечера, когда у ресторана припаркованы несколько полицейских, пожарных и машин скорой помощи.





В результате масштабного пожара в ресторане в Мосте и его последствий погибли в общей сложности семь человек, остальные до сих пор находятся в больницах с травмами. По первоначальной информации, причиной трагедии стал перевернувшийся воздухонагреватель.





Seznam Zprávy попытался связаться с автором сообщения в мессенджере. Ответа не последовало. Два имени указаны на табличке у дверного звонка многоквартирного дома и на входной двери квартиры.





В течение двух дней журналисты несколько раз пытались дозвониться до квартиры автора статуса, но тоже безуспешно. Только собака громко лаяла за дверью. Соседи, однако, опознали на фотографии в Facebook мужчину, который живет на четвертом этаже их многоквартирного дома, а также его белую собаку.







Автор статуса не скрывает свою внешность на Facebook. На одной фотографии он стоит с энергетическим напитком в руке и президентом России Владимиром Путиным на заднем плане, на другой — обнимает статую Владимира Ильича Ленина. Для вступительного фото Max Dobrý выбрал советский флаг с пятиконечной звездой, серпом и молотом. «Да-да... Я знаю, кто нас освободил», — написал он в комментарии под флагом.





На другой фотографии профиля изображена его белая собака с российским флагом и советским значком.

Его профиль заполнен фотографиями еды, пошлыми шутками, критикой действующей власти и, наоборот, поддерживающими видео с представителями несистемных партий. В отзывах он хвалит дезинформационный сайт. Для меня KTV — лучший новостной канал, где не врут и снимают только правду !!!! ... Макс из «Моста»«, — пишет он.





Четырнадцать случаев





Описанный случай с человеком, скрывающимся под псевдонимом Max Dobrý, является одним из четырнадцати, которые полиция в настоящее время расследует в связи с трагедией в ресторане, и может подпадать под категорию преступлений на почве ненависти.





«Мы отслеживает все посты, которые мы находим или о которых полиция сообщает общественности. Это касается и поста, о котором вы спрашивали», — сказал Seznam Zprávy Камил Марек, пресс-секретарь Управления полиции региона Усти-над-Лабем.





«В настоящее время мы выясняем, были ли совершены какие-либо незаконные действия, поэтому сейчас мы не можем сказать более конкретно. Скорее всего, эти люди не осознают, что таким образом они могут нанести психологический вред жертвам или пострадавшим, а также совершить преступление», — сказал Марек.





«Устоявшаяся тенденция в социальных сетях в виде ненавистнических комментариев и распространения ложных утверждений или изображений продолжается. Некоторые из них связаны с военной агрессией Российской Федерации на территории Украины или ситуацией в Израиле», — говорится в отчете о развитии зарегистрированной преступности на 2023 год.





Так называемые преступления на почве ненависти также были рассмотрены в ежегодном отчете о деятельности прокуратуры в 2023 г. Было зарегистрировано 121 дело (на семь меньше, чем в 2022 г.), а число привлеченных к ответственности снизилось со 102 до 90 человек, что на 12 меньше, чем в предыдущем году.





В прошлом году тенденция изменилась. Суды уже привлекли к ответственности 159 человек, 114 предстали перед судом, а 63 были осуждены.





Преступления на почве ненависти в 2024 году





По данным Верховной государственной прокуратуры,в 2024 году к уголовной ответственности было привлечено 159 человек, 114 предстали перед судом и 63 были осуждены.





Были назначены следующие наказания: 4× лишение свободы без срока, 31× условное лишение свободы, 13× общественные работы и 15× штраф.





В 18 случаях было назначено дополнительное наказание к основному — 1× высылка, 8× штраф, 9× другое (неуказанное) наказание.





«На преступления на почве ненависти по-прежнему негативно влияют российская агрессия против Украины, увеличение числа украинских беженцев и, в последнее время, израильско-палестинский конфликт, инициированный нападением ХАМАС на территорию Израиля», — говорится в годовом отчете за 2023 год. Отчет за прошлый год пока недоступен.





Полицейские оценят, чем обернется дело Макса Доброго, через несколько недель. Как минимум, его вызовут для дачи объяснений.