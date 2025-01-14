Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии больше всего заключенных среди всех стран ЕС

Новости 420on
16 января 2025
12:30
34
Прошедший год подтвердил, что Чешская Республика является одной из стран с самым большим количеством заключенных на душу населения в Европе. В настоящее время в тюрьмах находится 19 429 человек, то есть на 100 000 граждан приходится около 210 заключенных. Средний показатель по ЕС составляет 114 человек, что почти в два раза больше.
Помочь в этом может поправка к Уголовному кодексу, которая усиливает возможность введения общественных работ вместо тюремного заключения. Однако поправка все еще ожидает первого чтения в нижней палате парламента, и нет уверенности, что законодатели успеют принять ее до парламентских выборов в сентябре-октябре.

Опыт других стран показывает, что законы, способствующие развитию альтернативных наказаний и снижению уровня криминализации, могут привести к сокращению числа заключенных«, — заявила пресс-секретарь Тюремной службы Маркета Махова Прунерова.

«Невозможно предсказать, к чему приведут законодательные изменения, но, безусловно, положительным моментом для Тюремной службы станут более эффективные способы применения альтернативных наказаний, таких как общественные работы, домашний арест, условное наказание или электронный мониторинг», — сказала пресс-секретарь.

Одна из главных целей нового уголовного кодекса — облегчить нагрузку на тюрьмы. По последним данным, чешские тюрьмы заполнены на 97 процентов.

«У нас и в Словакии самое большое количество заключенных во всем Европейском союзе, и наша система наказаний уже устарела и отклоняется от остальной части Европейского союза, где она уже давно склоняется к альтернативным наказаниям», — заявил министр юстиции Павел Блажек (ODS) еще в октябре, когда поправка к Уголовному кодексу была одобрена правительством, но до сих пор не дошла до нижней палаты.

«В нашей стране все еще существует проблема общественного сознания. Для многих наших сограждан, если кого-то не приговаривают к тюремному заключению, это создает впечатление, что это не наказание», — сказал министр.

Представитель пенитенциарной службы подтвердил, что в Чехии сейчас один из самых высоких показателей по количеству заключенных на душу населения на нашем континенте. «В Европе мы занимаем шестое место после России, Беларуси, Турции, Грузии и Литвы», — сказал Махова Прунер.

На Кипре, например, на 100 000 граждан приходится 52 заключенных, что в четыре раза меньше, чем в Чехии, а в Дании — 63.

За последние два года число заключенных в Чехии стабилизировалось на уровне почти 20 000 человек и существенно не увеличивалось. Высокая численность также проблематична из-за того, что тюремная служба не может набрать персонал.

«Одной из самых больших проблем прошлого года стала плачевная ситуация с кадрами: из запланированных 11 500 сотрудников не хватает примерно 1 000», — рассказала пресс-секретарь. Она также отметила, что «средства на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт долгое время были недооценены, и это отражается на структурном и техническом состоянии зданий Тюремной службы».

Вышеупомянутая поправка к Уголовному кодексу может разгрузить тюрьмы. Например, теперь за любое преступление можно будет наложить денежный штраф, чего не было до сих пор. Однако за особо тяжкие преступления, то есть за применение насилия, нельзя будет назначить только штраф.

В то же время поправки к Кодексу вводят совершенно новое преступление — использование личных данных для производства и распространения порнографии. До двух лет лишения свободы будет назначаться тому, кто без ведома человека распространяет порнографические материалы с его изображением, в том числе, например, созданные искусственным интеллектом.
Чехия тюрьма законы статистика Евросоюз
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
16 ЯНВАРЯ 2025
199
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ГОТОВИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ЗА 34 МИЛЛИОНА КРОН. КОНТРАКТ ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ СЫНА ЭКС-ЧЛЕНА ODS
10:30
16 ЯНВАРЯ 2025
599
ОБЩЕСТВО
«НАКОНЕЦ-ТО СГОРЕЛ РЕСТОРАН «У КОЙОТА»», — НАПИСАЛ МУЖЧИНА В FACEBOOK. ТЕПЕРЬ ОН ПОД ПРИЦЕЛОМ ПОЛИЦИИ
08:00
16 ЯНВАРЯ 2025
357
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ ПРИЕДЕТ В МОСКВУ С БОЛЬШОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ НА ПАРАД 9 МАЯ
21:00
15 ЯНВАРЯ 2025
1816
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ НЕОБЫЧНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ДЫРЫ
19:30
15 ЯНВАРЯ 2025
508
ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИКАМ НУЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ. ОНИ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЯНВАРСКИХ ЗАРПЛАТ
18:00
15 ЯНВАРЯ 2025
621
ЭКОНОМИКА
КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ БАНКРОТСТВ ВЫРОСЛО
16:30
15 ЯНВАРЯ 2025
862
ЭКОНОМИКА
МИЛЛИОННЫЕ ШТРАФЫ ЗА ФИКТИВНЫЕ СКИДКИ: PENNY MARKET ЗАПЛАТИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ
14:00
15 ЯНВАРЯ 2025
693
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ УНИЧТОЖИЛ ДОМ ЧЕШКИ, В КОТОРОМ ОНА ПРОЖИЛА БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
13:00
15 ЯНВАРЯ 2025
940
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ СНОВА ВЫСКАЗАЛСЯ В ПОДДЕРЖКУ ЭВТАНАЗИИ
22:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1232
ПОЛИТИКА
«РОССИЯ БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТ НАС ШАНТАЖИРОВАТЬ». ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНА ГОТОВА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙТИ НА ЗАПАДНУЮ НЕФТЬ
18:00
14 ЯНВАРЯ 2025
950
ОБЩЕСТВО
ДВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКА В АЭРОПОРТУ — И ХВАТИТ. RYANAIR СТРАДАЕТ ОТ ПЬЯНЫХ ПАССАЖИРОВ
15:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1035
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПОКА НИКАК НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОДНАЧИВАНИЕ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО. МОСКВА СЧИТАЕТ, ЧТО ОН НИКУДА НЕ ПОЕДЕТ
14:00
14 ЯНВАРЯ 2025
620
ЭКОНОМИКА
ŠKODA AUTO УВЕЛИЧИЛА ПРОДАЖИ НА 7 ПРОЦЕНТОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПРОДАЖИ ВСЕЙ VW GROUP УПАЛИ
10:30
14 ЯНВАРЯ 2025
1055
ПОЛИТИКА
ДЕСЯТЬ СТРАН ЕС, ВКЛЮЧАЯ ЧЕХИЮ, ПРИЗВАЛИ К ПОЛНОМУ ЗАПРЕТУ НА ИМПОРТ ГАЗА ИЗ РОССИИ
08:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1120
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ ПРИГЛАСИЛ ЗЕЛЕНСКОГО НА ВСТРЕЧУ. «ТОГДА В ПЯТНИЦУ В КИЕВЕ», — ОТВЕТИЛ УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ