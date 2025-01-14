В Чехии больше всего заключенных среди всех стран ЕС

Помочь в этом может поправка к Уголовному кодексу, которая усиливает возможность введения общественных работ вместо тюремного заключения. Однако поправка все еще ожидает первого чтения в нижней палате парламента, и нет уверенности, что законодатели успеют принять ее до парламентских выборов в сентябре-октябре.





Опыт других стран показывает, что законы, способствующие развитию альтернативных наказаний и снижению уровня криминализации, могут привести к сокращению числа заключенных«, — заявила пресс-секретарь Тюремной службы Маркета Махова Прунерова.





«Невозможно предсказать, к чему приведут законодательные изменения, но, безусловно, положительным моментом для Тюремной службы станут более эффективные способы применения альтернативных наказаний, таких как общественные работы, домашний арест, условное наказание или электронный мониторинг», — сказала пресс-секретарь.





Одна из главных целей нового уголовного кодекса — облегчить нагрузку на тюрьмы. По последним данным, чешские тюрьмы заполнены на 97 процентов.





«У нас и в Словакии самое большое количество заключенных во всем Европейском союзе, и наша система наказаний уже устарела и отклоняется от остальной части Европейского союза, где она уже давно склоняется к альтернативным наказаниям», — заявил министр юстиции Павел Блажек (ODS) еще в октябре, когда поправка к Уголовному кодексу была одобрена правительством, но до сих пор не дошла до нижней палаты.





«В нашей стране все еще существует проблема общественного сознания. Для многих наших сограждан, если кого-то не приговаривают к тюремному заключению, это создает впечатление, что это не наказание», — сказал министр.





Представитель пенитенциарной службы подтвердил, что в Чехии сейчас один из самых высоких показателей по количеству заключенных на душу населения на нашем континенте. «В Европе мы занимаем шестое место после России, Беларуси, Турции, Грузии и Литвы», — сказал Махова Прунер.





На Кипре, например, на 100 000 граждан приходится 52 заключенных, что в четыре раза меньше, чем в Чехии, а в Дании — 63.





За последние два года число заключенных в Чехии стабилизировалось на уровне почти 20 000 человек и существенно не увеличивалось. Высокая численность также проблематична из-за того, что тюремная служба не может набрать персонал.





«Одной из самых больших проблем прошлого года стала плачевная ситуация с кадрами: из запланированных 11 500 сотрудников не хватает примерно 1 000», — рассказала пресс-секретарь. Она также отметила, что «средства на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт долгое время были недооценены, и это отражается на структурном и техническом состоянии зданий Тюремной службы».





Вышеупомянутая поправка к Уголовному кодексу может разгрузить тюрьмы. Например, теперь за любое преступление можно будет наложить денежный штраф, чего не было до сих пор. Однако за особо тяжкие преступления, то есть за применение насилия, нельзя будет назначить только штраф.





В то же время поправки к Кодексу вводят совершенно новое преступление — использование личных данных для производства и распространения порнографии. До двух лет лишения свободы будет назначаться тому, кто без ведома человека распространяет порнографические материалы с его изображением, в том числе, например, созданные искусственным интеллектом.