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В Словакии ученик гимназии напал с ножом на людей: по меньшей мере двое погибших

Новости 420on
16 января 2025
17:00
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По имеющимся данным, два человека погибли после инцидента в здании гимназии в восточнословацком городе Спишска Стара Вес в районе Кежмарок. Еще один находится в критическом состоянии. По данным полиции, в здании гимназии на людей напал один из учеников с ножом, после чего он пустился в бега, но вскоре был задержан.
Полиция объявила в розыск 18-летнего ученика гимназии S.S., сообщив, что получила информацию о том, что он собирался напасть с ножом на учителя и двух одноклассников. До 14:00 полиция сообщала в социальных сетях, что он находится в бегах, но в 14:06 полицейские сообщили, что он арестован.

«Все силы экстренных служб находятся на месте происшествия. Делом уже занимается Управление по борьбе с организованной преступностью», — заявили в полиции. По данным сайта tvnoviny.sk, среди жертв — заместитель директора школы и студентка.

Оперативный центр службы спасения направил несколько бригад скорой помощи в гимназию после 13:00. Пока неясно, получили ли травмы другие люди.

«Более подробную информацию можно будет предоставить после завершения работ», — сказала Данка Капакова из оперативного спасательного центра.

На место происшествия прибыл мэр города Ян Курнява. «Это что-то ужасное», — сказал он. Министры внутренних дел и образования направляются на место происшествия.

Делом занимается Управление по борьбе с организованной преступностью.

Глава городской администрации Анна Горникова подтвердила, что полиция оповестила их об инциденте, связанном с безопасностью. «Мы проинформировали жителей города по системе оповещения», — добавила она. Ученики близлежащих начальной и средней школ были эвакуированы.

Словакия уже сталкивалась с подобным инцидентом в прошлом. В 2020 году нападение произошло в здании Объединенной школы в городе Врутки Жилинского края. Тогда 22-летний мужчина напал на учеников и сотрудников школы с ножом, ранив несколько человек и убив 62-летнего заместителя директора. Нападавший был бывшим учеником школы и, предположительно, подвергался издевательствам. Сотрудники полиции застрелили его.
Словакия школы убийство полиция
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