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Ученик отказался пожать руку президенту Словакии, и началась травля. Школе угрожают, ее охраняет полиция

Новости и статьи
16 января 2025
21:00
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Угрозы и призывы к ненависти не прекращаются. С утра четверга полиция патрулирует территорию возле средней школы в Братиславе, в которой учится Симон Оманик. Ученик отказался пожать руку президенту, что вызвало бурную реакцию.
Вход в гимназию в Братиславе закрыт, и каждый посетитель строго контролируется, а снаружи припаркована полицейская машина. По всей видимости, это связано с угрозами, которым подвергается школа после поступка одного из ее учеников.

В понедельник в президентском дворце ученик гимназии Симон Оманик получил из рук главы Министерства образования Томаша Друкера награду за успехи на Центрально-европейской математической олимпиаде. Во время церемонии он пожал руку министру, но лишь сделал отстраняющий жест в отношении стоявшего рядом с ним президента Петера Пеллегрини.

На пиджаке юноши была лента в украинских цветах. Затем он сфотографировался с обоими политиками. Позже Оманик объяснил, что не согласен с тем, как Пеллегрини попал на высший конституционный пост, и считает его мошенником и лжецом.

В частности, он имел в виду тот факт, что в ходе предвыборной кампании перед прошлогодними президентскими выборами Пеллегрини обвинил своего оппонента Ивана Корчока в том, что тот планирует втянуть Словакию в войну.

Жест ученика вызвал бурную реакцию со стороны правительственных политиков, средств дезинформации и конспирологов.

По данным телеканала Markiza TV, в школу поступает множество писем с угрозами и ненавистью, за последние дни в здании произошли два инцидента, связанных с безопасностью.

Скандальный ютубер Мартин Даньо разыскивал Оманика в школе, а также заходил в класс, где учится парень. Он попросил своих подписчиков присылать ему любую информацию о молодом человеке: о его семье, работе, амбициях и отношениях.

В среду полиция вмешалась в ситуацию в школе, когда неизвестная женщина вступила в словесную и физическую перепалку с охранником. Полиция утихомирила ее и возбудила против нее уголовное дело.

Директор школы не стал комментировать этот вопрос.
19-летний Симон Оманик подвергся публичной критике за свой жест, например, со стороны министра внутренних дел и главы партии «Голос» Матуша Шутая Эштока. По его словам, это следствие «оппозиционной прогрессивной истерии, которая принижает всех, кто не голосует за них».

Генеральный прокурор Марош Жилинка назвал этот случай «печальной визитной карточкой словацкой действительности» и «неуместной и неуважительной демонстрацией».

Роберт Фицо, премьер-министр и председатель партии Směr, назвал Оманика «грубым подростком», которому нужно дать три пощечины. Помимо расспросов о семейных обстоятельствах студента, он хотел бы лишить его награды и «отправить туда, где ему самое место».

Тема не утихает в группах Facebook и лентах Telegram. Например, в группе «Я горжусь премьером Фицо» в адрес Оманика звучат гомофобные и эйджистские высказывания. В сетях на студента также нападал Даниэль Бомбич, известный и преследуемый по закону экстремист и дезинформатор.
Словакия президент
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