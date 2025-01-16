Пожарные проверят рестораны в Чехии на предмет законности построек и газовых обогревателей

Об этом сообщил пресс-секретарь Пожарно-спасательной службы Ян Кокоурек. Проверки станут реакцией на пожар в ресторане в Мосте в минувшие выходные, унесший жизни семи человек.



«Мы ожидаем, что первые проверки могут состояться в феврале», — сказал пресс-секретарь. По его словам, рекомендованная муниципалитетами процедура состоит из четырех основных частей. Это законность строительства, процедуры проверки, требования к местным газовым обогревателям и приборам, а также требования к хранению и обращению с баллонами с пропаном, перечислил он.



«Сегодня мы направили разработанную инструкцию по проверке ресторанных объектов, включая навесы и террасы, в Ассоциацию городов и муниципалитетов, Ассоциацию местных властей и Ассоциацию регионов Чешской Республики», — добавил Кокоурек. Генеральный директор пожарной бригады Владимир Влчек заявил в середине недели, что проверки должны быть сосредоточены на закрытых террасах, отапливаемых газовыми приборами.



В ночь на воскресенье, 12 января, в ресторане в Мосте произошел пожар. По предварительной информации, он мог начаться из-за опрокидывания переносного обогревателя и последующего взрыва газового баллона на террасе, но причина пожара еще расследуется. Ущерб от пожара оценивается в 7 миллионов крон. Полицейские расследуют это дело по подозрению в общей халатности.