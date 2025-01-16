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Пожарные проверят рестораны в Чехии на предмет законности построек или газовых обогревателей

Новости 420on
18 января 2025
15:00
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При осмотре ресторанов, в том числе террас, необходимо проверять законность построек, газовых обогревателей или баллонов. Соответствующее распоряжение направила сегодня муниципалитетам и регионам Пожарно-спасательная служба Чешской Республики (HZS).
Об этом CTK сообщил пресс-секретарь Пожарно-спасательной службы Ян Кокоурек. Это стало реакцией на пожар в ресторане в Мосте в минувшие выходные, унесший жизни семи человек.

«Мы ожидаем, что первые проверки могут состояться в феврале», — сказал пресс-секретарь. По его словам, рекомендованная муниципалитетами процедура состоит из четырех основных частей. Это законность строительства, процедуры проверки, требования к местным газовым обогревателям и приборам, а также требования к хранению и обращению с баллонами с пропаном, перечислил он.

«Сегодня мы направили разработанную инструкцию по проверке ресторанных объектов, включая навесы и террасы, в Ассоциацию городов и муниципалитетов, Ассоциацию местных властей и Ассоциацию регионов Чешской Республики», — добавил Кокоурек. Генеральный директор пожарной бригады Владимир Влчек заявил в середине недели, что проверки должны быть сосредоточены на закрытых террасах, отапливаемых газовыми приборами.

В ночь на воскресенье 12 января в ресторане в Мосте произошел пожар. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за опрокидывания переносного обогревателя и последующего взрыва газового баллона на террасе, но причина пожара еще расследуется. Ущерб от пожара оценивается в 7 миллионов чешских крон. Полицейские расследуют это дело по подозрению в общей халатности.
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