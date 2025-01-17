Молодые чехи греются зимой больше, чем пенсионеры

Половина (52%) чехов отапливают свои дома зимой постоянно или большую часть дня, 36% — почти каждый день, а 8% — лишь изредка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Stem в середине прошлого года для альянса Zateplujeme Česko.





Привычки в отоплении зависят от типа дома, в котором они живут, то есть от того, семейный это дом или квартира, а также от степени теплоизоляции.





«Чехи, живущие в утепленных семейных домах, прошлой зимой потратили на электроэнергию в 3 раза меньше, чем жители неутепленных домов. Именно поэтому мы рекомендуем использовать не менее 20 см утеплителя при проведении изоляции, разница в цене по сравнению с 10 см минимальна, не ощутима в работе строителей, но заметна в сэкономленных расходах на энергию зимой», — говорит Павел Земене, председатель Ассоциации производителей пенополистирола.





Необходимость частого отопления напрямую зависит от уровня теплоизоляции дома. В полностью изолированных домах нет необходимости топить так часто, потому что тепло сохраняется дольше. Например, в утепленных сборных домах 35% жителей нуждаются в отоплении зимой лишь изредка или не нуждаются вовсе, в то время как в неутепленных сборных домах только 18% людей позволяют себе делать то же самое.





«В многоквартирных домах многие довольствуются теплом, поступающим из соседних квартир, часто с открытыми стояками, которые нельзя отключить. В семейных домах такой альтернативы нет, поэтому неудивительно, что людям в семейных домах приходится топить значительно чаще. Однако в обоих случаях мы видим, что жители изолированных домов отапливаются реже, — говорит Марсела Кубу, директор Ассоциации производителей минеральной изоляции.





Чтобы дом был максимально защищен от теплопотерь, в нем должны быть утепленные стены и крыша, а также новые окна, т.е. окна, которым не более 10 лет.





Средняя температура и стоимость одного градуса





Средняя температура в жилых помещениях Чехии прошлой зимой составляла 21,5°C. Подавляющее большинство чехов (9 из 10) регулируют температуру в доме, а более половины (54%) используют для этого термостат. Когда людей нет дома, температура опускается в среднем до 19°C.





Более низкую температуру обычно оставляют в спальнях. В семейных домах температура в этой комнате составляет 18°C и ниже. Чаще всего это происходит в неизолированных домах (44%), чем в изолированных (31%). Это говорит о том, что жителям изолированных домов не нужно так экономить энергию и они могут позволить себе отапливаться до более высоких температур.





Экономию средств за счет теплоизоляции можно наглядно увидеть, сравнив увеличение стоимости тепла в изолированных и неизолированных домах при повышении внутренней температуры на один градус: При прошлогодних ценах на газ повышение внутренней температуры на один градус означало увеличение годовых расходов на отопление в среднем на 1 180 крон в полностью изолированных домах и на 3 300 крон в неизолированных домах с теплопотерями 20 кВт. Однако в некоторых неизолированных домах теплопотери были значительно выше, что привело к увеличению расходов на отопление в несколько раз.





«Исследование STEM также показало, что хотя половина респондентов заявила, что прошлой зимой они испытывали тепловой дискомфорт, 86% ответили, что довольны температурой в доме. Мы объясняем этот вывод тем, что жители неутепленных домов понимают, что не могут позволить себе комфортное отопление зимой, чтобы не иметь слишком высоких счетов за электроэнергию», — говорит Павел Свобода, председатель Гильдии по утеплению зданий Чешской Республики.





Молодые жители семейных домов обогреваются до более высоких температур, чем пожилые





Исследование не слишком удивило, когда речь зашла об отопительных привычках людей разного возраста. В то время как более половины (58%) молодых людей в возрасте 18-49 лет, проживающих в семейных домах, привыкли отапливаться при температуре 22 градуса и выше, такое же количество людей предпенсионного возраста (58%) и 54% пенсионеров отапливаются при температуре 21 градус и ниже.





Более трети (36%) 18-34-летних жителей многоквартирных домов отапливаются при более низкой температуре (20 или менее), по сравнению с той же возрастной группой в других квартирах (29%) и семейных домах (19%). В целом, не делая различий между типами домов, можно сделать вывод, что молодые люди отапливаются при более высокой температуре, чем люди в возрасте 50-64 лет. 57% молодых людей в возрасте 18-34 лет и 55% в возрасте 35-49 лет отапливаются до 22 градусов и выше, в то время как среди людей в возрасте 50-64 лет этот показатель составляет 46%, а среди людей в возрасте 65+ — 48%.