Вьетнамка вышла замуж за пенсионера из Чехии, но не получила визу. Фиктивный брак, считают суды
21 января 2025
10:00
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Предположительно это была любовь с первого взгляда. А как же иначе, если женщина из Вьетнама вышла замуж за пенсионера из Чехии после того, как они провели вместе около двух месяцев. А когда женщина захотела навестить мужа в Чехии, ей не дали визу. Чиновники предположили, что брак был заключен по расчету. Их мнение подтвердили суды, в том числе Конституционный.
Пара познакомилась в 2018 году, когда мужчина, сам родом из Вьетнама, приехал на свою родину в отпуск. Через год последовал еще один отпуск, и, наконец, в 2022 году состоялась свадьба.
Но когда будущая невеста отправилась в Чехию, чтобы встретиться со своим мужем, который старше ее на 19 лет, она оступилась. Чешское посольство в Ханое отказалось выдать ей краткосрочную визу, сославшись на то, что свадьба была целенаправленной попыткой получить визу для пребывания в Евросоюзе.
Женщина начала судиться, но не добилась успеха ни в Региональном суде в Усти-над-Лабем, ни в Высшем административном суде. «В показаниях женщины и ее мужа, несмотря на некоторые идентичные заявления, имелись фундаментальные противоречия, особенно в отношении их знакомства и брака или знания о собственной семье; муж, например, не знал о двух детях женщины», — отметил суд.
После этого женщина попыталась отменить приговор, обратившись в Конституционный суд. В ней она утверждала, что хотела бы проводить больше времени с мужем до брака, но это было невозможно, так как возможности путешествий были ограничены в условиях пандемии, ее муж уже был на пенсии, он не мог позволить себе авиабилеты, и путешествия были бы для него очень трудными.
Однако Сенат Конституционного суда с судьей-докладчиком Павлом Шамалем не принял эти аргументы. Судьи отклонили ее жалобу и опубликовали вердикт в своей базе данных.
«Разница в возрасте была далеко не единственным и не решающим критерием для оценки целесобразности брака. Суды отвечали на утверждения о том, что муж заявительницы не мог путешествовать во время пандемии ковида или из-за своего возраста, или из-за высокой стоимости авиабилетов. По мнению судов, ограничения, связанные с пандемией ковида, закончились раньше, заявительница также могла приобрести авиабилеты, а возраст не был проблемой для путешествий еще несколько лет назад», — напомнил Шамаль.
Судьи также напомнили, что женщина не оспаривала фундаментальных противоречий в своих показаниях и что все ее высказывания выглядели целенаправленными.
Но когда будущая невеста отправилась в Чехию, чтобы встретиться со своим мужем, который старше ее на 19 лет, она оступилась. Чешское посольство в Ханое отказалось выдать ей краткосрочную визу, сославшись на то, что свадьба была целенаправленной попыткой получить визу для пребывания в Евросоюзе.
Женщина начала судиться, но не добилась успеха ни в Региональном суде в Усти-над-Лабем, ни в Высшем административном суде. «В показаниях женщины и ее мужа, несмотря на некоторые идентичные заявления, имелись фундаментальные противоречия, особенно в отношении их знакомства и брака или знания о собственной семье; муж, например, не знал о двух детях женщины», — отметил суд.
После этого женщина попыталась отменить приговор, обратившись в Конституционный суд. В ней она утверждала, что хотела бы проводить больше времени с мужем до брака, но это было невозможно, так как возможности путешествий были ограничены в условиях пандемии, ее муж уже был на пенсии, он не мог позволить себе авиабилеты, и путешествия были бы для него очень трудными.
Однако Сенат Конституционного суда с судьей-докладчиком Павлом Шамалем не принял эти аргументы. Судьи отклонили ее жалобу и опубликовали вердикт в своей базе данных.
«Разница в возрасте была далеко не единственным и не решающим критерием для оценки целесобразности брака. Суды отвечали на утверждения о том, что муж заявительницы не мог путешествовать во время пандемии ковида или из-за своего возраста, или из-за высокой стоимости авиабилетов. По мнению судов, ограничения, связанные с пандемией ковида, закончились раньше, заявительница также могла приобрести авиабилеты, а возраст не был проблемой для путешествий еще несколько лет назад», — напомнил Шамаль.
Судьи также напомнили, что женщина не оспаривала фундаментальных противоречий в своих показаниях и что все ее высказывания выглядели целенаправленными.
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