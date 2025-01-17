Вьетнамка вышла замуж за пенсионера из Чехии, но не получила визу. Фиктивный брак, считают суды

Пара познакомилась в 2018 году, когда мужчина, сам родом из Вьетнама, приехал на свою родину в отпуск. Через год последовал еще один отпуск, и, наконец, в 2022 году состоялась свадьба.



Но когда будущая невеста отправилась в Чехию, чтобы встретиться со своим мужем, который старше ее на 19 лет, она оступилась. Чешское посольство в Ханое отказалось выдать ей краткосрочную визу, сославшись на то, что свадьба была целенаправленной попыткой получить визу для пребывания в Евросоюзе.



Женщина начала судиться, но не добилась успеха ни в Региональном суде в Усти-над-Лабем, ни в Высшем административном суде. «В показаниях женщины и ее мужа, несмотря на некоторые идентичные заявления, имелись фундаментальные противоречия, особенно в отношении их знакомства и брака или знания о собственной семье; муж, например, не знал о двух детях женщины», — отметил суд.



После этого женщина попыталась отменить приговор, обратившись в Конституционный суд. В ней она утверждала, что хотела бы проводить больше времени с мужем до брака, но это было невозможно, так как возможности путешествий были ограничены в условиях пандемии, ее муж уже был на пенсии, он не мог позволить себе авиабилеты, и путешествия были бы для него очень трудными.



Однако Сенат Конституционного суда с судьей-докладчиком Павлом Шамалем не принял эти аргументы. Судьи отклонили ее жалобу и опубликовали вердикт в своей базе данных.



«Разница в возрасте была далеко не единственным и не решающим критерием для оценки целесобразности брака. Суды отвечали на утверждения о том, что муж заявительницы не мог путешествовать во время пандемии ковида или из-за своего возраста, или из-за высокой стоимости авиабилетов. По мнению судов, ограничения, связанные с пандемией ковида, закончились раньше, заявительница также могла приобрести авиабилеты, а возраст не был проблемой для путешествий еще несколько лет назад», — напомнил Шамаль.

Судьи также напомнили, что женщина не оспаривала фундаментальных противоречий в своих показаниях и что все ее высказывания выглядели целенаправленными.