На севере Высочины стали появляться радары, мэрия Ждяра ищет сборщиков штрафов

В последние годы стали актуальными вопросы измерения скорости в Нове-Место-на-Мораве. В этом году несколько камер будут установлены в окрестностях Ждяра-над-Сазавоу.



«В настоящее время мы ищем сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами. Это будут три человека с перспективой на будущие проекты», — сказала Бланка Соболова, пресс-секретарь Ждярской ратуши.



Первыми штрафовать будут слишком спешащих водителей в Войново-Местеце, где местные жители страдают от пробок на оживленной дороге I/37 (направление Пардубице). До сих пор там работали так называемые «замедляющие» светофоры.



«В настоящее время этот вопрос находится в компетенции муниципалитета, который заинтересован в установке камер контроля скорости и хочет демонтировать существующие устройства замедления», — объясняет Йиржи Веселы, региональный представитель Управления дорог и автомагистралей (ŘSD).



По словам мэра населенного пункта Войнув-Местец, поведение водителей показывает, что светофоры в обоих концах деревни действуют лишь некоторое время.



«В навигационных системах водители видят, что это участок без изменений и что устройство никуда не отправляет фотографии, более того, его функциональность с годами ухудшилась», — защищает изменения Мартин Гавличек. «Единственное, что действует на водителей, — это измерение скорости, и это положительное решение для безопасности в муниципалитете», — говорит он.



Технология уже установлена, осталось выполнить все формальности, чтобы муниципальные власти начали фиксировать правонарушения. «У нас есть утвержденный государственный контракт в региональном офисе, и мы ждем, когда он вступит в силу», — отметил мэр Гавличек.



Ему еще предстоит согласовать финансовые вопросы со Ждяром. По словам мэра, это может работать по аналогии с измерением скорости в Кржижанове, куда город Велке-Мезиржичи, на территории которого водители совершают правонарушения, перечисляет часть выручки в виде договора пожертвования.



Но Войнув-Местец — не единственное место, где готовятся к установке радаров. Сам Ждяр хочет установить камеры контроля скорости в своей части Стржанова (также на дороге I/37), где ограничение скорости составляет 70 км/ч на трассе, проходящей по краю населенного пункта. «У города уже есть действующее разрешение на строительство», — подтвердила Соболова, добавив, что запуск должен состояться примерно в середине этого года.



«Мы также хотели бы установить камеры на Бродской и Безручевой улицах. Это будущие проекты, о которых мы пока не можем сказать, когда они будут запущены», — отметила представительница выездных дорог Гавличкув-Брод и Пардубице.



Другие места — опять же инициатива администрации дороги, Дирекции дорог и автомагистралей. В частности, речь идет о Карлове (также I/37), где сейчас действует знак 70.



«Мы рассчитываем на установку оборудования для измерения скорости в этом месте, но мы находимся только в начале подготовки, и дата еще не определена», — сказал Йиржи Веселы, пресс-секретарь Регионального управления транспорта и дорожного движения.



Управление дорог и автомагистралей готовится установить устройство для измерения проезжей части на перекрестке возле Мелковице (I/19), где, согласно статистике, часто происходят дорожно-транспортные происшествия.



С прошлого года ведутся разговоры о том, что на перекрестке у местной части Мелковице (I/19) в Ждяре, который полиция считает местом частых дорожно-транспортных происшествий, также будет установлен прибор для измерения участков. Согласно статистике, с августа 2019 года по август 2024 года там произошло 17 ДТП.



По словам представителя мэрии Ждяра, все места являются участковыми. «Это означает, что решающее значение имеет скорость движения по всей длине маршрута, а не только в одной конкретной точке. Цель — повысить безопасность движения», — говорит Бланка Соболова. Мэрия, как правило, сталкивается с критикой в свой адрес, что она в основном хочет пополнить свой бюджет за счет приобретения или аренды камер контроля скорости.



Ждяр и близлежащие муниципалитеты могут даже превзойти соседний Нове-Место-на-Мораве по количеству радаров. В городе с населением 10 000 человек имеется семь точек измерения в четырех местах. По данным мэрии Нове-Место-на-Мораве, доход в городскую казну за три года измерений составляет около 20 миллионов крон, а соответствующие расходы — около 10. Согласно прошлогодней статистике, количество правонарушений здесь постепенно снижается.