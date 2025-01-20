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Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице, которая на уроках ставила под сомнение военные преступления России в Украине

Новости 420on
22 января 2025
13:00
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Верховный суд (ВС) Чехии отменил оправдательный приговор Мартине Беднаржовой — учительнице, которая обвинялась в отрицании военных преступлений России в Украине. Окружной суд Праги 6 должен будет вынести новое решение.
Верховный суд принял дело к рассмотрению по инициативе Верховной государственной прокуратуры и вынес решение в декабре прошлого года без публичных слушаний. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Габриэла Томичкова. Полная аргументация еще не доступна в базе данных суда.

Изначально прокуроры требовали для учительницы чешского языка из Праги, которая настаивала на своих высказываниях, условного срока и пятилетнего запрета на преподавательскую, воспитательную или другую работу с детьми. 

Педагог затронула тему войны в Украины во время преподавания в начальной школе Na Dlouhém lánu в начале апреля 2022 года, через несколько недель после начала российского вторжения. Согласно обвинительному заключению, на уроке сочинения в восьмом классе она заявила, что со стороны России это был оправданный способ справиться с ситуацией.

Она сказала ученикам, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили, что видели горящий город в новостях по чешскому телевидению, она сказала им, что общественное телевидение необъективно. Она также заявила, что украинские «нацистские группировки» систематически уничтожают русских на Донбассе с 2014 года.

Некоторые ученики возразили учительнице и записали ее объяснения. Именно на эту запись опирались пражские суды при вынесении решения. Однако в итоге они согласились с тем, что действия Беднаржовой не могут быть наказаны в рамках уголовного права. По мнению городского апелляционного суда, она не отрицала конкретных военных преступлений, но ей можно поставить в вину ряд этических и педагогических аспектов.

Верховная государственная прокуратура настаивала на том, что она совершила преступление, в том числе с учетом того, что она, например, делилась своими утверждениям не перед своими сверстниками в ресторане, а перед детьми в учреждении, которое входит в систему обязательного образования. Ключевая задача учителя при объяснении войны — донести правду о причинах и ходе войны, о виновниках и жертвах, о добре и зле, утверждали прокуроры. 

«Эти ценности могут быть продемонстрированы в практически чистом виде на примере продолжающейся войны в Украине, поскольку роль преступника и его жертвы совершенно очевидна для всех критически мыслящих и хотя бы в общих чертах информированных людей в обществе», — говорится в апелляции.

Истцы надеялись, что решение Верховного суда уточнит границы свободы слова в случае высказываний, связанных  с преступлениями по международному праву. Однако аргументация ВС пока неизвестна.

Учительница с 30-летним стажем была уволена после инцидента, в связи с чем она безуспешно вела трудовой спор со школой. По мнению суда, ее интерпретация конфликта нарушила Закон об образовании, внутренние правила школы и Трудовой кодекс.

Беднаржова назвала уголовный процесс политическим. По ее словам, государство преследует своих собственных граждан, чтобы угодить украинцам. Аргументы обвинения она назвала русофобскими разглагольствованиями. У женщины много сторонников, которые прислали ей сотни тысяч крон в рамках публичного сбора средств. Некоторые из жертвователей приложили к письму слова поддержки, восхваляя учительницу за ее мужество и называя ее жертвой тоталитарной диверсии.
Чехия школы суды Украина Россия война
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