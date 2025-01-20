Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице, которая на уроках ставила под сомнение военные преступления России в Украине

Верховный суд принял дело к рассмотрению по инициативе Верховной государственной прокуратуры и вынес решение в декабре прошлого года без публичных слушаний. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Габриэла Томичкова. Полная аргументация еще не доступна в базе данных суда.





Изначально прокуроры требовали для учительницы чешского языка из Праги, которая настаивала на своих высказываниях, условного срока и пятилетнего запрета на преподавательскую, воспитательную или другую работу с детьми.





Педагог затронула тему войны в Украины во время преподавания в начальной школе Na Dlouhém lánu в начале апреля 2022 года, через несколько недель после начала российского вторжения. Согласно обвинительному заключению, на уроке сочинения в восьмом классе она заявила, что со стороны России это был оправданный способ справиться с ситуацией.





Она сказала ученикам, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили, что видели горящий город в новостях по чешскому телевидению, она сказала им, что общественное телевидение необъективно. Она также заявила, что украинские «нацистские группировки» систематически уничтожают русских на Донбассе с 2014 года.





Некоторые ученики возразили учительнице и записали ее объяснения. Именно на эту запись опирались пражские суды при вынесении решения. Однако в итоге они согласились с тем, что действия Беднаржовой не могут быть наказаны в рамках уголовного права. По мнению городского апелляционного суда, она не отрицала конкретных военных преступлений, но ей можно поставить в вину ряд этических и педагогических аспектов.





Верховная государственная прокуратура настаивала на том, что она совершила преступление, в том числе с учетом того, что она, например, делилась своими утверждениям не перед своими сверстниками в ресторане, а перед детьми в учреждении, которое входит в систему обязательного образования. Ключевая задача учителя при объяснении войны — донести правду о причинах и ходе войны, о виновниках и жертвах, о добре и зле, утверждали прокуроры.





«Эти ценности могут быть продемонстрированы в практически чистом виде на примере продолжающейся войны в Украине, поскольку роль преступника и его жертвы совершенно очевидна для всех критически мыслящих и хотя бы в общих чертах информированных людей в обществе», — говорится в апелляции.





Истцы надеялись, что решение Верховного суда уточнит границы свободы слова в случае высказываний, связанных с преступлениями по международному праву. Однако аргументация ВС пока неизвестна.





Учительница с 30-летним стажем была уволена после инцидента, в связи с чем она безуспешно вела трудовой спор со школой. По мнению суда, ее интерпретация конфликта нарушила Закон об образовании, внутренние правила школы и Трудовой кодекс.





Беднаржова назвала уголовный процесс политическим. По ее словам, государство преследует своих собственных граждан, чтобы угодить украинцам. Аргументы обвинения она назвала русофобскими разглагольствованиями. У женщины много сторонников, которые прислали ей сотни тысяч крон в рамках публичного сбора средств. Некоторые из жертвователей приложили к письму слова поддержки, восхваляя учительницу за ее мужество и называя ее жертвой тоталитарной диверсии.