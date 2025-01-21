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Чернохова выступает за увеличение инвестиций в оборону для сдерживания России

Новости 420on
23 января 2025
09:00
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Чешской Республике и другим европейским странам необходимо увеличить инвестиции в оборону. Сдерживание через сильную оборону — лучший способ предотвратить нападение России на страны Североатлантического альянса. Об этом заявила сегодня в Праге на форуме банкиров, экономистов и промышленников Excellence in Finance министр обороны Яна Чернохова (ODS), подчеркнув, что считает минимальными расходы на оборону в размере двух процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). По ее мнению, в чешских условиях возможны и три процента.
«Наши усилия направлены на то, чтобы военного столкновения между Россией и НАТО никогда не произошло. Основная цель НАТО — сдерживать Россию, показать, что любая агрессия против нас обернется для нее страшным ударом», — сказала министр. Именно поэтому, по ее словам, альянс держит войска на своем восточном фланге. Но в то же время, подчеркнула она, необходимо увеличить инвестиции в оборону.

«Два процента ВВП (на оборону) были установлены в качестве минимального уровня во времена глубокого мира, когда нам вроде бы ничего не угрожало, или мы так думали. Сегодня реальность в сфере безопасности совершенно иная», — отметила Чернохова. Она поддержала заявление нового президента США Дональда Трампа о том, что европейские члены НАТО должны взять на себя большую долю ответственности за свою оборону. В то же время она сдержанно отнеслась к предложенному Трампом уровню расходов на оборону в пять процентов от ВВП, заявив, что для Чехии более реалистично три процента.

Чернохова также отметила, что заявления российских официальных лиц свидетельствуют о том, что агрессия против Украины не является конечной целью Москвы. «Россия стремится создать свою собственную сферу господства в Европе», — сказала она. По ее словам, Москва стремится удержать страны Центральной Европы в вакууме власти, не обеспечивая коллективную оборону. «Слабые, изолированные страны — это именно то, что Россия хочет видеть на своей западной границе», — отметила министр.

Чернохова считает участие Чехии в НАТО основой чешской безопасности. «Любая совместная оборона обходится гораздо дешевле, чем нейтралитет», — сказала она. По ее словам, примеры Второй мировой войны показывают, что декларирование нейтралитета не помогло многим странам избежать агрессии.

По словам Черноховой, министерство обороны старается как можно больше привлекать чешскую оборонную промышленность к инвестированию в оборону. Она подчеркнула, что чешские оружейники имеют хороший опыт и предлагают высококачественную продукцию. В то же время она отметила, что министерство не может полностью полагаться на отечественное производство, поскольку некоторые технологии не лицензированы чешскими компаниями.

Министр также отметила, что чешская оборонная промышленность сталкивается с проблемами в получении финансирования для своей деятельности. Банки, по ее словам, считают производителей вооружений «грязным бизнесом» и неохотно предоставляют им кредиты. Эта проблема, по словам министра, проявляется и в европейском масштабе. Томаш Нидецки, генеральный директор Национального банка развития (НБР), заявил на конференции, что чешская оборонная промышленность может получить помощь от НБР, который не ограничен теми же правилами кредитования, что и коммерческие банки.
Чехия армия НАТО
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