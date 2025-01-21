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Метеорологи предупредили о гололедице

Новости 420on
23 января 2025
08:00
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В четверг в большинстве районов Чехии ожидаются заморозки. В связи с этим Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) опубликовал предупреждение, которое сначала будет распространяться на Богемию, а затем распространится на Моравию.
«В четверг утром полоса осадков начнет перемещаться на восток по нашей территории, где также будут заморозки с образованием льда, за исключением некоторых районов Моравии и Силезии. Осадки уменьшатся с запада во второй половине дня», — сообщили метеорологи.

С утра четверга, 23 января, предупреждение будет распространяться на Прагу, Карловарский, Устецкий, Пльзеньский края, а также на западные части Среднечешского, Южночешского и Либерецкого краев.

С полудня предупреждение распространится на остальную часть Чехии, Высочину и части Оломоуцкого и Южно-Моравского краев.

По данным метеорологов, возможны снегопады, особенно в северо-восточной половине территории.
погода Чехия
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